Сеть супермаркетов уклонилась от налогов: сколько вернули в бюджет

В Волынской области разоблачили факт умышленного уклонения от уплаты налогов обществом, управляющим местной сетью супермаркетов. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 4,6 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение БЭБ.

По данным следствия, директор и одновременно владелица предприятия организовала схему искусственного занижения налоговых обязательств.

Для этого на компанию документально оформили фиктивные закупки продуктов питания на сумму около 23 млн грн, хотя фактически товар не поставлялся. Это позволило безосновательно увеличить расходы предприятия и снизить сумму НДС к уплате.

Кроме того, в деятельности ритейлера использовали схему дробления бизнеса.

В ходе досудебного расследования подозреваемая полностью возместила нанесенный госбюджету убытки в размере 4,6 млн грн, а также дополнительно перечислила 100 тыс. грн в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Действия главы компании квалифицированы по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов).

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении подозреваемой от уголовной ответственности в связи с полным возмещением нанесенного ущерба.

Напомним, налоговая насчитала бизнесу 500 млн грн штрафов и назвала попавшие под удар отрасли. По результатам более 12 тысяч фактических проверок, проведенных подразделениями налогового аудита ГНС с начала 2026 года, в государственный бюджет уже поступило более 200 млн. гривен.