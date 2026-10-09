Более 4,8 млн грн убытков: компания по торговле электроникой занижала налоги

В Винницкой области Бюро экономической безопасности разоблачило компанию, специализирующуюся на торговле компьютерной техникой и программным обеспечением, на уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,8 млн грн.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение БЭБ.

Детали схемы

В течение 2024-2025 годов руководитель предприятия организовал схему по искусственному занижению налога на прибыль.

При инвентаризации фирма скрыла и не задекларировала неучтенные остатки товаров, а также сознательно завышала себестоимость реализованной продукции.

Должностному лицу предприятия объявили о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в значительных размерах). Процессуальное руководство по делу осуществляла Винницкая областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме — средства уже поступили в государственный бюджет, после чего уголовное производство было направлено в суд.

Напомним, налоговая насчитала бизнесу 500 млн грн штрафов и назвала попавшие под удар отрасли. По результатам более 12 тысяч фактических проверок, проведенных подразделениями налогового аудита ГНС с начала 2026 года, в государственный бюджет уже поступило более 200 млн гривен.