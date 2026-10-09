RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Готівковий курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Понад 4,8 млн грн збитків: компанія з торгівлі електронікою занижувала податки

комп'ютерна техніка
Підприємство з торгівлі комп'ютерною технікою приховало прибутки

На Вінниччині Бюро економічної безпеки викрило компанію, що спеціалізується на торгівлі комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням, на ухиленні від сплати податків на суму понад 4,8 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення БЕБ.

Деталі схеми 

Впродовж 2024–2025 років керівник підприємства організував схему зі штучного заниження податку на прибуток.

Під час інвентаризації фірма приховала та не задекларувала необліковані залишки товарів, а також свідомо завищувала собівартість реалізованої продукції.

Службовій особі підприємства оголосили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах). Процесуальне керівництво у справі здійснювала Вінницька обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, завдані державру збитки відшкодовано в повному обсязі — кошти вже надійшли до державного бюджету, після чого кримінальне провадження скерували до суду.

Фото 2 — Понад 4,8 млн грн збитків: компанія з торгівлі електронікою занижувала податки

Нагадаємо, податкова нарахувала бізнесу 500 млн грн штрафів і назвала галузі, які потрапили під удар. За результатами понад 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту ДПС від початку 2026 року, до державного бюджету вже надійшло понад 200 млн гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності