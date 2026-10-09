Понад 4,8 млн грн збитків: компанія з торгівлі електронікою занижувала податки

На Вінниччині Бюро економічної безпеки викрило компанію, що спеціалізується на торгівлі комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням, на ухиленні від сплати податків на суму понад 4,8 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення БЕБ.

Деталі схеми

Впродовж 2024–2025 років керівник підприємства організував схему зі штучного заниження податку на прибуток.

Під час інвентаризації фірма приховала та не задекларувала необліковані залишки товарів, а також свідомо завищувала собівартість реалізованої продукції.

Службовій особі підприємства оголосили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах). Процесуальне керівництво у справі здійснювала Вінницька обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, завдані державру збитки відшкодовано в повному обсязі — кошти вже надійшли до державного бюджету, після чого кримінальне провадження скерували до суду.

Нагадаємо, податкова нарахувала бізнесу 500 млн грн штрафів і назвала галузі, які потрапили під удар. За результатами понад 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту ДПС від початку 2026 року, до державного бюджету вже надійшло понад 200 млн гривень.