Мережа супермаркетів ухилилася від податків: скільки повернули в бюджет

У Волинській області викрили факт умисного ухилення від сплати податків товариством, яке управляє місцевою мережею супермаркетів. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 4,6 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення БЕБ.

За даними слідства, директорка та одночасно власниця підприємства організувала схему штучного заниження податкових зобов’язань.

Для цього на компанію документально оформили фіктивні закупівлі продуктів харчування на суму майже 23 млн грн, хоча фактично товар не постачався. Це дозволило безпідставно збільшити витрати підприємства та зменшити суму ПДВ до сплати.

Крім того, у діяльності ритейлера використовували схему дроблення бізнесу.

Під час досудового розслідування підозрювана повністю відшкодувала завдані держбюджету збитки в розмірі 4,6 млн грн, а також додатково перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.

Дії очільниці компанії кваліфіковано за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів).

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків.

Нагадаємо, податкова нарахувала бізнесу 500 млн грн штрафів і назвала галузі, які потрапили під удар. За результатами понад 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту ДПС від початку 2026 року, до державного бюджету вже надійшло понад 200 млн гривень.