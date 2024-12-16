Сколько дел о дезертирстве украинских военных доходят до суда

Недавно в Financial Times ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры, опубликовали резонансный материал, согласно которому за 10 месяцев в Украине насчитали 60 тысяч дезертиров. Но в материале без объяснений объединены дезертирство (408 УКУ) и самовольное оставление части (407 УКУ).

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 19 922 уголовных производства было открыто из-за дезертирства за 10 месяцев текущего года.

"Дезертиров увеличивается год к году: так, по сравнению с тем же периодом в прошлом году таких дел увеличилось в 3,7 раза. Только в 3% дел в этом году вручено подозрение, и только в 1,3% дела дошло на рассмотрение в суд", — подчеркивают аналитики.

Из-за самовольного оставления части в этом году открыто 41 950 уголовных производств — вдвое больше, чем из-за дезертирства. Дел по статье 407 увеличилось за год в 3,3 раза.

"В то же время расследуются дела по СОЧ также более эффективно: подозрение получили в 13% дел, а до суда дошло 7%", — констатируют в "Опендатабот".

Там отмечают, что если сложить эти два показателя, то действительно можно получить число, приближенное к тому, которое приводят в Financial Times — впрочем, это будет грубой ошибкой, считают юристы.

Почему важно различать дезертирство и самовольное оставление части

Как отмечает адвокат Валентина Слободянюк, уголовное законодательство предусматривает, что и СОЧ, и дезертирство — это самовольное покидание места службы.

"Однако важно, что эти преступления различаются именно поведением военного после такого поступка и целью таких действий. Если человек будет принимать меры, чтобы вернуться на службу, такое нарушение будет квалифицироваться как СОЧ. Дезертирство же по своей сути является укрывательством от правоохранительных и других государственных органов, а также органов военного управления, чтобы уклониться от прохождения военной службы и является особенно тяжким военным преступлением и наказывается лишением свободы до 12 лет" — объясняет юрист.

Она уточняет, что СОЧ рассматривается как временное оставление места службы без разрешения командира или уважительных причин, или неявка на нее в течение определенного периода — в частности, речь может идти о случаях, когда военнослужащий не возвращается из отпуска или лечения. То есть, у человека не было намерения избежать прохождения службы вообще.

В отличие от СОЧ, о дезертирстве идет речь в случаях, когда военнослужащий возвращаться не собирается.

В "Опендатаботе" напоминают, что военнослужащие, которые во время действия военного положения впервые самовольно покинули место службы или совершили дезертирство, до 1 января 2025 могут добровольно вернуться на службу и будут освобождены от уголовной ответственности — их дела будут закрыты.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, за три месяца уже около 8 тысяч военнослужащих воспользовались этой возможностью.

Декриминализация СОЧ

В сентябре 2024 года Верховная Рада декриминализировала СОЧ и дезертирство – для военных, которые это сделали впервые.

Желающим вернуться нужно письменно заявить о своем намерении прокурору, следователю или суду. В случае согласия командира воинской части они будут освобождены от уголовной ответственности.

Согласно последним правкам можно даже поменять место службы, если есть на то согласие двух командиров частей – той, откуда ушел, и той, в которую желаешь попасть.

Заметим, что количество случаев СОЧ военными в 2024 году выросло вдвое.