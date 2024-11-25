С 60 до 55 лет: предельный возраст пребывания на военной службе хотят уменьшить

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12222 по уменьшению предельного возраста пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Инициативу аргументируют состоянием здоровья старших военнослужащих, необходимостью ротации и демобилизации.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, являющийся одним из авторов законопроекта.

Почему это нужно?

Гончаренко подчеркнул, что большинство мужчин в возрасте 55-60 лет уже не в состоянии выполнять боевые задания из-за ухудшенного состояния здоровья.

По словам нардепа, согласно предложенному законопроекту, желающие продлить службу после 55 лет будут иметь такую возможность, но уже на добровольных началах.

Также эту инициативу поддерживают украинцы: петиция о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала 25 тысяч голосов. Это важный шаг для обеспечения эффективности войск, ротации военных и сохранения их здоровья. Буду настаивать на скорейшем рассмотрении законопроекта”, — отметил Гончаренко.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.