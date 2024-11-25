З 60 до 55 років: граничний вік перебування на військовій службі хочуть зменшити

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Ініціативу аргументують станом здоров’я старших військовослужбовців, необхідністю ротації та демобілізації.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є одним з авторів законопроєкту.

Чому це необхідно?

Гончаренко підкреслив, що більшість чоловіків віком 55–60 років вже не в змозі виконувати бойові завдання через погіршений стан здоров’я. Зокрема, багато з них визнаються "обмежено придатними".

За словами нардепа, згідно запропонованого законопроєкту, ті, хто бажає продовжити службу після 55 років, матимуть таку можливість, але вже на добровільних засадах.

“Також цю ініціативу підтримують українці: петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів. Це важливий крок для забезпечення ефективності війська, ротації військових та збереження їх здоров’я. Буду наполягати на швидкому розгляді законопроєкту”, - зауважив Гончаренко.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.