Сколько украинцев выбрали особые платные номерные знаки в 2024 году

В 2024 году украинские водители активно заказывали номерные знаки с платными комбинациями цифр и индивидуальные номерные знаки, позволяющие выделить автомобили. В общей сложности сервисные центры МВД выдали 15 003 платных номерных знака и 15 577 индивидуальных.

Об этом пишет Институт исследования авторынка.

Платные номерные знаки содержат особые комбинации цифр, стоимость которых зависит от их "красоты". Они являются основными государственными номерами и пригодны для выезда за границу. В 2024 году больше таких знаков получили владельцы легковых авто – 13 239 штук.

Также их заказывали для грузовиков (1073), мотоциклов (245), прицепов (190), автобусов (36), квадроциклов (8), трициклов (7) и мопедов (5).

Пик заказов пришелся на июнь, а меньше всего таких номеров оформляли в октябре. Лидером по количеству выданных номеров стал Киев, за ним Киевская область и Днепропетровщина.

Чаще всего такие номера заказывали владельцы BMW X5 (488 шт.), Toyota Camry (370 шт.) и BMW 5 Series (340 шт.).

Спрос на индивидуальные номерные знаки

Владельцы 15577 транспортных средств решили персонализировать свои авто, выбрав индивидуальные номера с уникальными надписями, например, "Вася", "Пицца" или "LEOPARD". Больше всего таких знаков заказывали для легковых автомобилей – 14 481 штуку, а также для грузовиков (665), мотоциклов (408), автобусов (22) и квадроциклов (1).

Наибольший интерес к индивидуальным номерам зафиксировали в январе, самый маленький – в ноябре. Киев стал лидером по количеству заказов, а на третьем месте оказалась Одесская область.

Чаще индивидуальные таблички с уникальными надписями устанавливали на BMW 3 Series (529 шт.), Volkswagen Passat (515 шт.) и BMW 5 Series (505 шт.).

Сколько стоят особые номерные знаки

Стоимость платных номеров зависит от комбинации цифр. Например, самые дорогие номера вроде "0001" или "7777" стоят 96 000 грн, номера "3333", "4444", "5555" — 60 000 грн, а стандартные комбинации, например "1234" или "0011", обойдутся в 1000 грн. Самые дешевые платные номера стоят 4800 грн.

Значительно меньше стоимость знаков с цифрой "6". Стоимость номеров 0006 и 6666 составляет 10 000 грн., две последовательные пары одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4 000 грн.

Комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 стоят 50 000 грн .

Индивидуальные знаки оцениваются по количеству символов: минимальные три буквы – 300 грн., каждый следующий символ – 90 грн., логотип – 500 грн. Дополнительно необходимо оплатить 340 грн. за изготовление табличек и 340 грн. за новый техпаспорт.