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Через "Дію" с начала года продано более 26 тысяч транспортных средств
С начала 2025 года украинцы оформили более 26 тысяч сделок купли-продажи транспортных средств через приложение "Дія".
Об этом сообщает главный сервисный центр МВД.
Онлайн-сервис позволяет быстро и без посещения сервисных центров МВД переоформить легковые автомобили, мотоциклы или мопеды.
Как воспользоваться услугой
Услуга доступна каждый год для каждого пользователя. Для выполнения операции в приложении "Дія" должны отображаться:
- паспорт;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства у продавца.
При переоформлении покупатель может оставить номерные знаки от предыдущего владельца или получить новые с серией DI.
Добавим, в начале февраля украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу Дії по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.
Отмечается, что через приложение "Дія" украинцы уже перерегистрировали более 220 000 транспортных средств.
Следует добавить, что "Дія" позволяет сменить владельца авто только для одного транспортного средства в год. Это означает, что перекупщики не будут иметь доступ к переоформлению в приложении.