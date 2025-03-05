Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

--0,01

EUR

43,88

+0,34

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

44,50

44,23

Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Через "Дію" с начала года продано более 26 тысяч транспортных средств

Через "Дію" с начала года продано более 26 тысяч транспортных средств
Фото: "Дія"

С начала 2025 года украинцы оформили более 26 тысяч сделок купли-продажи транспортных средств через приложение "Дія".

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД.

Онлайн-сервис позволяет быстро и без посещения сервисных центров МВД переоформить легковые автомобили, мотоциклы или мопеды.

Как воспользоваться услугой

Услуга доступна каждый год для каждого пользователя. Для выполнения операции в приложении "Дія" должны отображаться:

  • паспорт;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства у продавца.

При переоформлении покупатель может оставить номерные знаки от предыдущего владельца или получить новые с серией DI.

Добавим, в начале февраля украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу Дії по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.

Отмечается, что через приложение "Дія" украинцы уже перерегистрировали более 220 000 транспортных средств.

Следует добавить, что "Дія" позволяет сменить владельца авто только для одного транспортного средства в год. Это означает, что перекупщики не будут иметь доступ к переоформлению в приложении.

Автор:
Татьяна Гойденко