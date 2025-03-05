Через "Дію" с начала года продано более 26 тысяч транспортных средств

С начала 2025 года украинцы оформили более 26 тысяч сделок купли-продажи транспортных средств через приложение "Дія".

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД.

Онлайн-сервис позволяет быстро и без посещения сервисных центров МВД переоформить легковые автомобили, мотоциклы или мопеды.

Как воспользоваться услугой

Услуга доступна каждый год для каждого пользователя. Для выполнения операции в приложении "Дія" должны отображаться:

паспорт;

идентификационный номер налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства у продавца.

При переоформлении покупатель может оставить номерные знаки от предыдущего владельца или получить новые с серией DI.

Добавим, в начале февраля украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу Дії по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.

Отмечается, что через приложение "Дія" украинцы уже перерегистрировали более 220 000 транспортных средств.

Следует добавить, что "Дія" позволяет сменить владельца авто только для одного транспортного средства в год. Это означает, что перекупщики не будут иметь доступ к переоформлению в приложении.