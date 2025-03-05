Через "Дію" з початку року продано понад 26 тисяч транспортних засобів

З початку 2025 року українці оформили понад 26 тисяч угод купівлі-продажу транспортних засобів через застосунок "Дія".

Про це повідомляє головний сервісний центр МВС.

Онлайн-сервіс дозволяє швидко та без відвідування сервісних центрів МВС переоформити легкові автомобілі, мотоцикли чи мопеди.

Як скористатися послугою

Послуга доступна раз на рік для кожного користувача. Для здійснення операції у застосунку "Дія" мають відображатися:

паспорт;

ідентифікаційний номер платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у продавця.

Під час переоформлення покупець може залишити номерні знаки від попереднього власника або отримати нові з серією DI.

Додамо, на початку лютого український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків.

Зазначається, що через застосунок "Дія" українці вже перереєстрували понад 220 000 транспортних засобів.

Слід додати, що "Дія" дозволяє змінити власника авто лише для одного транспортного засобу на рік. Це означає, що перекупники не матимуть доступу до переоформлення в застосунку.