США приостанавливают кибероперации против России

Соединенные Штаты Америки приостановили проведение и планирование наступательных киберопераций против России.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

Как сообщил собеседник издания, этот шаг США стал "серьезным ударом", особенно учитывая, что планирование таких операций требует времени и исследований.

Некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что пауза в наступательных действиях сделает США более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны Кремля, ведь у России есть мощная группа хакеров, способных нарушить работу критической инфраструктуры США и получить конфиденциальную информацию.

Приостановка операций и планирование со стороны Киберкомандования США – подразделения, отвечающего за наступательные и оборонительные кибероперации – объясняют тем, что новая администрация Белого дома пытается "перезагрузить отношения с Россией".

"Из-за соображений оперативной безопасности мы не комментируем и не обсуждаем киберразведку, планы или операции. Ни одно направление для министра обороны Пита Хэгсета не важнее безопасности военных во всех видах операций, включая киберпространство", — прокомментировал CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

Но, как отмечает издание, Кремль рассматривает киберпространство как тактическое преимущество в отношениях с США, поскольку может проникать в критическую инфраструктуру и пытаться влиять на выборы. Со своей стороны, американские военные и разведывательные хакеры в последние годы все чаще проводили операции против российских киберпреступников и сотрудников разведки.

Заметим, что в Украине за прошлый год зафиксировали 4315 киберинцидентов. Это на 69,8% больше по сравнению с предыдущим годом, когда зафиксирована 2541 атака.

А 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. Из-за сбоя в реестрах Минюста не работали также некоторые услуги в "Дії" .