США призупиняють кібероперації проти Росії

Сполучені Штати Америки призупинили проведення та планування наступальних кібероперацій проти Росії.

Про це пише CNN із посиланням на американського посадовця.

Як повідомив співрозмовник видання, цей крок США став "серйозним ударом", особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу та досліджень.

Деякі американські чиновники занепокоєні тим, що пауза в наступальних діях зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Кремля, адже Росія має потужну групу хакерів, які здатні порушити роботу критичної інфраструктури США та отримати конфіденційну інформацію.

Призупинення операцій і планування з боку Кіберкомандування США - підрозділу, який відповідає за наступальні та оборонні кібероперації - пояснюють тим, що нова адміністрація Білого дому намагається "перезавантажити відносини із Росією.

"Через міркування оперативної безпеки ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани чи операції. Жоден напрям для міністра оборони Піта Геґсета не є важливішим за безпеку військових у всіх видах операцій, включно з кіберпростором", - прокоментував CNN високопоставлений представник Пентагону.

Але, як звертає увагу видання, Кремль розглядає кіберпростір як тактичну перевагу у відносинах зі США, оскільки може проникати в критичну інфраструктуру та намагатися впливати на вибори. Зі свого боку американські військові та розвідувальні хакери останніми роками дедалі частіше проводили операції проти російських кіберзлочинців та співробітників розвідки.

Зауважимо, в Україні за минулий рік зафіксували 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше порівняно з попереднім роком, коли зафіксовано 2541 атаку.

А 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії".