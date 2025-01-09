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У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%: що атакували найчастіше
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, у 2024 році зафіксувала та опрацювала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше порівняно з попереднім роком, коли зафіксовано 2541 атаку.
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
Повідомляється, що найчастіше зловмисники атакували:
- місцеві органи влади;
- урядові організації;
- сектор безпеки та оборони;
- енергетичний сектор;
- комерційні організації та телекомунікації.
Серед найпоширеніших типів інцидентів фахівці CERT-UA виділили розповсюдження шкідливого програмного забезпечення; фішингові атаки; компрометацію облікових записів та систем; шкідливі підключення.
Головними цілями зловмисників є викрадення чутливої інформації, знищення даних та порушення функціонування інформаційних систем.
Експерти CERT-UA зауважують, що кібератаки на критичну інфраструктуру України мають стійку тенденцію до зростання. Російська Федерація активно використовує кіберзброю для дестабілізації України, і це підтверджує, що кіберпростір залишається однією з найгарячіших точок протистояння.
Найціннішою для зловмисників є інформація:
- про плани сил оборони України;
- дані підприємств оборонно-промислового комплексу;
- інформація урядових організацій та структур, що підтримують військових.
Для досягнення цих цілей використовуються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингових листів, які залишаються найбільш поширеними інструментами кібератак.
CERT-UA прогнозує, що РФ продовжить спрямовувати зусилля на компрометацію критичної інфраструктури, зокрема енергетичного сектору, та використання кіберзагроз для деструктивного впливу на Україну.
Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії".