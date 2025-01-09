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У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%: що атакували найчастіше

У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%: що атакували найчастіше
Ілюстрація: freepik

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, у 2024 році зафіксувала та опрацювала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше порівняно з попереднім роком, коли зафіксовано 2541 атаку.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Повідомляється, що найчастіше зловмисники атакували:

  • місцеві органи влади;
  • урядові організації;
  • сектор безпеки та оборони;
  • енергетичний сектор;
  • комерційні організації та телекомунікації.

Серед найпоширеніших типів інцидентів фахівці CERT-UA виділили розповсюдження шкідливого програмного забезпечення; фішингові атаки; компрометацію облікових записів та систем; шкідливі підключення.

Головними цілями зловмисників є викрадення чутливої інформації, знищення даних та порушення функціонування інформаційних систем.

Експерти CERT-UA зауважують, що кібератаки на критичну інфраструктуру України мають стійку тенденцію до зростання. Російська Федерація активно використовує кіберзброю для дестабілізації України, і це підтверджує, що кіберпростір залишається однією з найгарячіших точок протистояння.

Найціннішою для зловмисників є інформація:

  • про плани сил оборони України;
  • дані підприємств оборонно-промислового комплексу;
  • інформація урядових організацій та структур, що підтримують військових.

Для досягнення цих цілей використовуються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингових листів, які залишаються найбільш поширеними інструментами кібератак.

CERT-UA прогнозує, що РФ продовжить спрямовувати зусилля на компрометацію критичної інфраструктури, зокрема енергетичного сектору, та використання кіберзагроз для деструктивного впливу на Україну.

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії"

Автор:
Тетяна Гойденко