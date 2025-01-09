В 2024 году количество кибератак на Украине выросло почти на 70%: чаще всего атаковали

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, в 2024 году зафиксировала и проработала 4315 киберинцидентов.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Сообщается, что чаще всего злоумышленники атаковали:

местные органы власти;

правительственные организации;

сектор безопасности и обороны;

энергетический сектор;

коммерческие и телекоммуникации.

Среди наиболее распространенных типов инцидентов специалисты CERT-UA выделили распространение вредоносного программного обеспечения; фишинговые атаки; компрометацию аккаунтов и систем; вредоносное соединение.

Главными целями злоумышленников является угон чувствительной информации, уничтожение данных и нарушение функционирования информационных систем.

Эксперты CERT-UA отмечают, что кибератаки на критическую инфраструктуру Украины имеют устойчивую тенденцию роста. Российская Федерация активно использует кибероружие для дестабилизации Украины, что подтверждает, что киберпространство остается одной из самых горячих точек противостояния.

Самая ценная для злоумышленников информация:

о планах сил обороны Украины;

данные предприятий оборонно-промышленного комплекса;

информация правительственных организаций и поддерживающих военных структур.

Для достижения этих целей используются массовые рассылки вредоносного ПО и фишинговых писем, которые остаются наиболее распространенными инструментами кибератак.

CERT-UA прогнозирует, что РФ продолжит направлять усилия на компрометацию критической инфраструктуры, в частности, энергетического сектора, и использование киберугроз для деструктивного влияния на Украину.

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. Из-за сбоя в реестрах Минюста не работали также некоторые услуги в "Дії".