США снова выходят из ЮНЕСКО: в чем Трамп обвиняет международную организацию

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The New York Post.

По словам администрации, причиной такого шага стали "антиамериканские", "антиизраильские" и "чрезмерно прогрессивные" подходы организации.

В феврале Трамп приказал провести 90-дневную проверку присутствия Соединенных Штатов в ЮНЕСКО, уделив особое внимание расследованию любых "антисемитских или антиизраильских настроений внутри организации".

Как сообщил представитель Белого дома, после проведения осмотра должностные лица администрации выразили несогласие с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности, а также с ее пропалестинской и китайской предвзятостью.

"Этот президент всегда будет ставить Америку во главу угла и обеспечит, чтобы членство нашей страны во всех международных организациях отвечало нашим национальным интересам", — прокомментировала принятое решение заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Впервые Трамп приказал США выйти из ЮНЕСКО в 2017 году, как и сейчас, ссылаясь на антиизраильскую пристрастность.

Джо Байден добился повторного вступления США в организацию в 2023 году, утверждая, что американское присутствие необходимо для противодействия влиянию Китая в растущей организации.

Администрация Байдена тогда также пообещала вернуть более 600 миллионов долларов взносов, которые США перестали платить

Напомним, Трамп объявил о планах ввести единую тарифную ставку в размере 10% или 15% для более чем 150 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют торговые отношения.