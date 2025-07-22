США знову виходять з ЮНЕСКО: у чому Трамп звинувачує міжнародну організацію

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід країни з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The New York Post.

За словами адміністрації, причиною такого кроку стали "антиамериканські", "антиізраїльські" й "надмірно прогресивні" підходи організації.

У лютому Трамп наказав провести 90-денну перевірку присутності Сполучених Штатів в ЮНЕСКО, приділивши особливу увагу розслідуванню будь-яких "антисемітських чи антиізраїльських настроїв усередині організації".

Як повідомив представник Білого дому, після проведення огляду посадові особи адміністрації висловили незгоду з політикою ЮНЕСКО в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності, а також з її пропалестинською та прокитайською упередженістю.

"Цей президент завжди ставитиме Америку на перше місце і забезпечить, щоб членство нашої країни у всіх міжнародних організаціях відповідало нашим національним інтересам", — прокоментувала прийняте рішення заступник прес-секретаря Білого дому Ганна Келлі.

Уперше Трамп наказав США вийти з ЮНЕСКО в 2017 році, як і зараз, посилаючись на антиізраїльську упередженість .

Джо Байден домігся повторного вступу США до організації в 2023 році, стверджуючи, що американська присутність необхідна для протидії впливу Китаю в організації, що зростає.

Адміністрація Байдена тоді також пообіцяла повернути понад 600 мільйонів доларів внесків, які США припинили сплачувати

Нагадаємо, Трамп оголосив про плани запровадити єдину тарифну ставку у розмірі 10% або 15% для понад 150 країн, з якими Сполучені Штати мають торговельні відносини.