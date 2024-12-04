ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства

На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини українська писанка була визнана частиною культурного надбання людства. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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"Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Ми доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламними. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО тому доказ", - заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Все про роботу над номінацією

Робота над номінацією розпочалася в 2017 році після зустрічі з українською громадою носіїв традицій в Естонії.

Основу номінації складають три елементи.

· Два з них є частиною Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України: "Українська писанка: традиція і мистецтво", що об’єднує спільноти з усіх регіонів України, та "Традиція гуцульської писанки".

· Третій елемент - "Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць" - занесено до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

Що відомо про список нематеріальної культурної спадщини людства

На сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства налічується 611 елементів, що охоплюють 5 регіонів та 140 країн-учасниць Конвенції.

Від України до цього списку були включені: "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості" у 2013 році, "Традиція Косівської мальованої кераміки" у 2019 році та "Орьнек - кримськотатарський орнамент та знання про нього" у 2021 році.

Зауважимо, що через загрозу знищення, спричинену російськими атаками, комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО постановив внести собор Святої Софії, Києво-Печерську лавру у Києві та "Львів - ансамбль історичного центру" до Списку всесвітньої спадщини.