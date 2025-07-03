Стабильность в кризисных условиях: правительство запустило Государственное агентство по управлению резервами

Правительство официально приступило к деятельности Государственного агентства по управлению резервами Украины (ГАУР) — нового центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за формирование, хранение и контроль государственных материальных резервов станет ключевым инструментом для оперативного реагирования страны на кризисные ситуации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Новое агентство в Украине

Деятельность ГАУР координируется Кабинетом министров через первого вице-премьер-министра – министра экономики. Основной задачей агентства есть реализация государственной политики в сфере государственных резервов.

Правительство приняло решение, которое дает ГАУР право выполнять функции и полномочия в соответствии с Законом Украины "О государственных резервах" и положениями об агентстве.

ГАУР отвечает за формирование государственного резерва материальных ценностей, необходимых для обеспечения страны и населения, а также оперативного реагирования на актуальные вызовы. Кроме того, агентство осуществляет государственный надзор за формированием, хранением, обновлением и отпуском государственных резервов.

Агентство создано как современный институт, учитывающий актуальные потребности общества и не имеющий связей с устаревшей советской системой. Основная цель его работы – прозрачное и эффективное управление государственными резервами, что позволит своевременно накапливать необходимые ресурсы для быстрого реагирования на кризисные ситуации, в частности во время войны или других чрезвычайных событий.

ГАУР уже предпринял основные необходимые организационные шаги:

зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц;

утверждены Положение о Государственном агентстве по управлению резервами, структура и штатное расписание,

назначено 20 государственных служащих, что составляет 30% вакансий штатного расписания ГАУР.

Финансирование деятельности ГАУР будет происходить за счет бюджета на 2025 год

Старое агентство ликвидировали, новое создали

Напомним, правительство ликвидировало в сентябре старое Государственное агентство резерва, которое осталось в наследство от советской системы и доказало несостоятельность в управлении, и создало новое Государственное агентство по управлению резервами Украины.

Закупка материальных ценностей государственного материального резерва будет производиться исключительно на электронных аукционах.

Новый орган будет формировать номенклатуру материальных ценностей и нормы их накопления в соответствии с новым порядком, утвержденным правительством. Порядок внедряет новые механизмы для формирования и пересмотра номенклатуры материальных ценностей государственного материального резерва и мобилизационного резерва, создания запасов государственных резервов, их реализации и отпуска.