Стабільність в кризових умовах: уряд запустив Державне агентство з управління резервами

Уряд офіційно розпочав діяльність Державного агентства з управління резервами України (ДАУР) — нового центрального органу виконавчої влади, що відповідатиме за формування, зберігання та контроль державних матеріальних резервів. ДАУР стане ключовим інструментом для оперативного реагування країни на кризові ситуації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Нове агентство ДАУР в Україні

Діяльність ДАУР координується Кабінетом міністрів через першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки. Основним завданням агентства є реалізація державної політики у сфері державних резервів.

Уряд ухвалив рішення, що надає ДАУР право виконувати функції та повноваження відповідно до Закону України "Про державні резерви" та положень про агентство.

ДАУР відповідає за формування державного резерву матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення країни та населення, а також для оперативного реагування на актуальні виклики. Крім того, агентство здійснює державний нагляд за формуванням, зберіганням, оновленням та відпуском державних резервів.

Агентство створене як сучасна інституція, яка враховує актуальні потреби суспільства та не має зв’язків із застарілою радянською системою. Основною метою його роботи є прозоре та ефективне управління державними резервами, що дозволить своєчасно накопичувати необхідні ресурси для швидкого реагування на кризові ситуації, зокрема під час війни або інших надзвичайних подій.

ДАУР уже здійснив основні необхідні організаційні кроки:

зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

затверджені Положення про Державне агентство з управління резервами, структура та штатний розпис,

призначено 20 державних службовців, що становить 30 % вакансій штатного розпису ДАУР.

Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік

Старе агентство ліквідували, нове створили

Нагадаємо, уряд ліквідував у вересні старе Державне агентство резерву, яке залишилося у спадок від радянської системи та довело неспроможність в управлінні, та створив нове Державне агентство з управління резервами України.

Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

Новий орган формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення відповідно до нового порядку, затвердженого урядом. Порядок впроваджує нові механізми до формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, створення запасів державних резервів, їх реалізації та відпуску.