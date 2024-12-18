- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Старшеклассников приглашают попробовать себя в роли журналистов: условия конкурса
Национальный проект по медиаграмотности "Фильтр" Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины объявил о старте конкурса ученических видеосюжетов "Репортер" 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.
Что известно о конкурсе "Репортер"
Участие в конкурсе могут принять ученики 9 – 11 классов заведений общего среднего образования со всей Украины. Старшеклассники могут попробовать себя в роли журналистов и познакомиться с известными украинскими медийщиками и инфлюэнсерами.
Все участники конкурса должны подготовить видеосюжет на одну из трех тем:
- Культура – это мы: интересно о традициях, художниках, достопримечательностях моего города или села.
- Ментальное здоровье как залог стойкости.
- Мои супергерои: истории людей, которые вдохновляют и меняют страну к лучшему.
Один участник может подать на конкурс только одну работу. Если участник зарегистрирует несколько работ, организаторы примут работу, зарегистрированную первой.
Последний срок подачи работ – 23 декабря.
Общие требования к работам
- Формат. На конкурс принимаются только работы в формате "видеосюжет". Продолжительность работы — до 3 минут.
- Язык озвучивания/титрования – украинский. Работа может включать фрагмент(ы) на иностранном языке до 15% от общего хронометража. Музыкальный фрагмент с иностранным языком может звучать не более 15% общего хронометража работы.
- Работа должна быть оригинальной. Она не должна нарушать никаких авторских прав или содержать неэтические фрагменты
- Размещение. Данная работа может быть создана специально для конкурса или уже опубликована в период с 1 января 2024 года до даты окончания приема заявок на конкурс.
Напомним, 40 украинцев до 25 лет стали победителями грантовой программы "Власна справа" и получат 6 миллионов гривен на старт бизнеса.