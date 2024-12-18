Старшокласників запрошують спробувати себе в ролі журналістів: умови конкурсу

Національний проєкт з медіаграмотності “Фільтр” Міністерства культури та стратегічних комунікацій України оголосив про старт конкурсу учнівських відеосюжетів “Репортер” 2024.

Про це інформує пресслужба Урядового порталу.

Що відомо про конкурс "Репортер"

Участь у конкурсі можуть взяти учні й учениці 9 – 11 класів закладів загальної середньої освіти з усієї України. Старшокласники можуть спробувати себе в ролі журналістів та познайомитись із відомими українськими медійниками та інфлюенсерами.

Всі учасники конкурсу повинні підготувати відеосюжет на одну з трьох тем:

Культура – це ми: цікаво про традиції, митців, культурні пам'ятки мого міста чи села.

Ментальне здоров’я як запорука стійкості.

Мої супергерої: історії людей, які надихають та змінюють країну на краще.

Один учасник може подати на конкурс лише одну роботу. Якщо учасник зареєструє кілька робіт, організатори візьмуть на конкурс роботу, зареєстровану першою.

Останній термін подачі робіт – 23 грудня.

Загальні вимоги до робіт

Формат. На конкурс приймаються тільки роботи у форматі «відеосюжет». Тривалість роботи — до 3 хвилин..

Мова озвучування / титрування — українська. Робота може включати фрагмент(и) іноземною мовою до 15% загального хронометражу. Музичний фрагмент з іноземною мовою може звучати не більше 15% від загального хронометражу роботи.

Робота має бути оригінальною. Вона не має порушувати жодних авторських прав або містити неетичні фрагменти

Розміщення. Подана робота може бути створеною спеціально для конкурсу або вже опублікованою в період з 1 січня 2024 року до дати закінчення прийому заявок на конкурс. Учасник має розмістити роботу на платформі YouTube або на Google Диск.

Нагадаємо, 40 українців до 25 років стали переможцями грантової програми “Власна справа” та отримають 6 мільйонів гривень на старт бізнесу.