ТОП-100 и Delo.ua отметили лидеров рейтинга ТОП-50 СЕО Украины

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua наградили лидеров рейтинга лучших топ-менеджеров украинских компаний — ТОП-50 СЕО Украины 2025 года.

Победители представляли компании из ключевых отраслей экономики – ГМК, энергетика, АПК, фармацевтика, пищевая промышленность, ритейл, логистика и т.д.

Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Yasno, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, ИТ-Интегратор, Farmak, Starlight Media, 1+1 media, Астарта Киев, ТАС-Агро, Группы компаний VIDI, Uni-Laman Group и другие.

В общей сложности за право войти в ТОП-50 СЕО соревновались представители 124 компаний.

Церемония награждения состоялась 11 апреля в рамках ежегодной конференции Business Wisdom Summit, гостеприимно принимаемой InterContinental Kyiv.

Провела церемонию награждения ведущая "Факты" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт.

Полный перечень томпенеджеров, вошедших в список 50-ти сильнейших руководителей бизнеса 2025 года, опубликован на Delo.ua

Среди победителей рейтинга на сцену поднимались:

Виктор Иванчик , генеральный директор и соучредитель, Астарта-Киев.

Олег Заплетнюк , генеральный директор ТАС-Агро

Марк Петкевич , CEO NOVUS Украина

Виталий Войтович , основатель и CEO Premier FOOD Group

Галина Воробьева , руководитель фабрики, Imperial Tobacco в Украине

Людмила Севрюк , директор Брокард-Украина

Александр Богуцкий , CEO Starlight Media

Елена Вдовиченко , генеральный директор METRO Украина

Александр Писарук , председатель правления Райффайзен Банк

Александр Джуринский , СЕО и совладелец Группы компаний VIDI

Геннадий Сорочинский , CEO Uni-Laman Group

Олександр Черный , СЕО и соучредитель Земинвест

В этом году в рамках рейтинга ТОП-50 СЕО 15 топ-менеджеров получили специальные номинации:

Лидер инвестиций в восстановление – Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК

Лидер устойчивого развития – Виктор Иванчик, генеральный директор и соучредитель «Астарта-Киев»

Лидер несгибаемого бизнеса – Юрий Рыженков, генеральный директор «Метинвест Холдинг»

Лидер инноваций в агро – Георг фон Нолкен, СЕО «Континентал Фармерз Групп»

Food-стартап года – Юрий Косюк, основатель и председатель правления МХП

Лидер комплексного развития в АПК – Олег Заплетнюк, генеральный директор «ТАС-Агро»

Лидер внешней экспансии – Владимир Костюк, генеральный директор Farmak

Лидер исследований и инноваций в фарме – Анатолий Редер, совладелец и генеральный директор «ИнтерХим»

Лидер поддержки украинского производителя – Борис Марков, генеральный директор и председатель совета директоров корпорации АТБ

Лидер инноваций в ритейле – Марк Петкевич, СЕО «NOVUS Украина»

Лидер развития цифровых финансов – Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ

Ответственный инвестор – Максим Барабаш, генеральный директор «Филипп Моррис Украина»

Лидер цифровой трансформации – Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина»

Лидер индустрии красоты – Алена Банницына, генеральный директор «L'Oréal Украина»

Лидер динамичного развития – Марко Ткачук, СЕО IDS Ukraine

Победителей рейтинга ТОП-50 СЕО определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua онлайн-голосованием определяли наиболее популярных и узнаваемых руководителей ведущих украинских компаний. На втором этапе экспертное жюри определило финальные позиции топ-менеджеров в рейтинге, оценив каждого по таким категориям как:

лидерские качества,

антикризисный менеджмент,

внедрение инноваций,

управление изменениями,

посол бренда.

В состав жюри вошли:

Юрий Гусев, главный редактор «ТОП-100. Рейтинги самых больших»

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации

Андрей Кривокоритов, СЭО Brain Source International

Анна Кузенкова, управляющая партнерша Odgers Berndtson Ukraine

Артур Михно, CEO Work.ua

Юлия Плиева, генеральный директор консалтинговой компании Apple Consulting

Оксана Аккерман, владелица PR buro Ackerman

Юлия Слесаренко, CEO Q&Q Research

Дмитрий Антоненко, основатель Wood Trick

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