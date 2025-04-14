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ТОП-100 и Delo.ua отметили лидеров рейтинга ТОП-50 СЕО Украины
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua наградили лидеров рейтинга лучших топ-менеджеров украинских компаний — ТОП-50 СЕО Украины 2025 года.
Победители представляли компании из ключевых отраслей экономики – ГМК, энергетика, АПК, фармацевтика, пищевая промышленность, ритейл, логистика и т.д.
Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Yasno, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, ИТ-Интегратор, Farmak, Starlight Media, 1+1 media, Астарта Киев, ТАС-Агро, Группы компаний VIDI, Uni-Laman Group и другие.
В общей сложности за право войти в ТОП-50 СЕО соревновались представители 124 компаний.
Церемония награждения состоялась 11 апреля в рамках ежегодной конференции Business Wisdom Summit, гостеприимно принимаемой InterContinental Kyiv.
Провела церемонию награждения ведущая "Факты" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт.
Полный перечень томпенеджеров, вошедших в список 50-ти сильнейших руководителей бизнеса 2025 года, опубликован на Delo.ua
Среди победителей рейтинга на сцену поднимались:
Виктор Иванчик , генеральный директор и соучредитель, Астарта-Киев.
Олег Заплетнюк , генеральный директор ТАС-Агро
Марк Петкевич , CEO NOVUS Украина
Виталий Войтович , основатель и CEO Premier FOOD Group
Галина Воробьева , руководитель фабрики, Imperial Tobacco в Украине
Людмила Севрюк , директор Брокард-Украина
Александр Богуцкий , CEO Starlight Media
Елена Вдовиченко , генеральный директор METRO Украина
Александр Писарук , председатель правления Райффайзен Банк
Александр Джуринский , СЕО и совладелец Группы компаний VIDI
Геннадий Сорочинский , CEO Uni-Laman Group
Олександр Черный , СЕО и соучредитель Земинвест
В этом году в рамках рейтинга ТОП-50 СЕО 15 топ-менеджеров получили специальные номинации:
- Лидер инвестиций в восстановление – Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК
- Лидер устойчивого развития – Виктор Иванчик, генеральный директор и соучредитель «Астарта-Киев»
- Лидер несгибаемого бизнеса – Юрий Рыженков, генеральный директор «Метинвест Холдинг»
- Лидер инноваций в агро – Георг фон Нолкен, СЕО «Континентал Фармерз Групп»
- Food-стартап года – Юрий Косюк, основатель и председатель правления МХП
- Лидер комплексного развития в АПК – Олег Заплетнюк, генеральный директор «ТАС-Агро»
- Лидер внешней экспансии – Владимир Костюк, генеральный директор Farmak
- Лидер исследований и инноваций в фарме – Анатолий Редер, совладелец и генеральный директор «ИнтерХим»
- Лидер поддержки украинского производителя – Борис Марков, генеральный директор и председатель совета директоров корпорации АТБ
- Лидер инноваций в ритейле – Марк Петкевич, СЕО «NOVUS Украина»
- Лидер развития цифровых финансов – Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ
- Ответственный инвестор – Максим Барабаш, генеральный директор «Филипп Моррис Украина»
- Лидер цифровой трансформации – Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина»
- Лидер индустрии красоты – Алена Банницына, генеральный директор «L'Oréal Украина»
- Лидер динамичного развития – Марко Ткачук, СЕО IDS Ukraine
Победителей рейтинга ТОП-50 СЕО определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua онлайн-голосованием определяли наиболее популярных и узнаваемых руководителей ведущих украинских компаний. На втором этапе экспертное жюри определило финальные позиции топ-менеджеров в рейтинге, оценив каждого по таким категориям как:
- лидерские качества,
- антикризисный менеджмент,
- внедрение инноваций,
- управление изменениями,
- посол бренда.
В состав жюри вошли:
- Юрий Гусев, главный редактор «ТОП-100. Рейтинги самых больших»
- Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации
- Андрей Кривокоритов, СЭО Brain Source International
- Анна Кузенкова, управляющая партнерша Odgers Berndtson Ukraine
- Артур Михно, CEO Work.ua
- Юлия Плиева, генеральный директор консалтинговой компании Apple Consulting
- Оксана Аккерман, владелица PR buro Ackerman
- Юлия Слесаренко, CEO Q&Q Research
- Дмитрий Антоненко, основатель Wood Trick
Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа Delo.ua благодарны партнерам:
- генеральному партнеру TERWIN,
- главному партнеру Sense Bank,
- генеральному информационному партнеру Starlight Media.