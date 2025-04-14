ТОП-100 та Delo.ua відзначили лідерів рейтингу ТОП-50 СЕО України

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал Delo.ua відзначили лідерів рейтингу найкращих топменеджерів українських компаній - ТОП-50 СЕО України 2025 року.

Переможці представляли компанії з ключових галузей економіки - ГМК, енергетика, АПК, фармацевтика, харчова промисловість, ритейл, логістика фінанси тощо.

Серед нагороджених були представники таких компаній, як ДТЕК, Метінвест, Yasno, Філіп Морріс Україна, МХП, EVA, NOVUS, ІТ-Інтегратор, Farmak, Starlight Media, 1+1 media, Астарта Київ, ТАС-Агро, Групи компаній VIDI, Uni-Laman Group та інші.

Загалом за право увійти до ТОП-50 СЕО змагалися представники 124 компаній.

Церемонія нагородження відбулася 11 квітня в рамках щорічної конференції Business Wisdom Summit, яку гостинно приймав InterContinental Kyiv.

Провела церемонію нагородження ведуча "Факти" на каналі ICTV та національного марафону "Єдині новини" Оксана Гутцайт.

Повний перелік томпенеджерів, які увійшли до переліку 50-ти найсильніших керівників бізнесу 2025 року опубліковано на Delo.ua

Серед переможців рейтингу на сцену піднімалися:

Віктор Іванчик, генеральний директор та співзасновник, Астарта-Київ.

Олег Заплетнюк, генеральний директор ТАС-Агро

Марк Петкевич, CEO NOVUS Україна

Віталій Войтович, засновник та CEO Premier FOOD Group

Галина Воробйова, керівниця фабрики, Imperial Tobacco в Україні

Людмила Севрюк, директорка Брокард-Україна

Олександр Богуцький, CEO Starlight Media

Олена Вдовиченко, генеральний директор METRO Україна

Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банк

Олександр Джуринський, СЕО та співвласник Групи компаній VIDI

Геннадій Сорочинський, CEO Uni-Laman Group

Олександр Чорний, СЕО та співзасновник Земінвест

Цього року в рамках рейтингу ТОП-50 СЕО 15 топменеджерів отримали спеціальні номінації:

Лідер інвестицій у відновлення – Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК

Лідер сталого розвитку – Віктор Іванчик, генеральний директор та співзасновник «Астарта-Київ»

Лідер незламного бізнесу – Юрій Риженков, генеральний директор «Метінвест Холдинг»

Лідер інновацій в агро – Георг фон Нолкен, СЕО «Контінентал Фармерз Груп»

Food-стартап року – Юрій Косюк, засновник та голова правління МХП

Лідер комплексного розвитку в АПК – Олег Заплетнюк, генеральний директор «ТАС-Агро»

Лідер зовнішньої експансії – Володимир Костюк, генеральний директор Farmak

Лідер досліджень та інновацій у фармі – Анатолій Редер, співвласник і генеральний директор «ІнтерХім»

Лідер підтримки українського виробника – Борис Марков, генеральний директор та голова ради директорів корпорації АТБ

Лідер інновацій у ритейлі – Марк Петкевич, СЕО «NOVUS Україна»

Лідер розвитку цифрових фінансів – Сергій Черненко, голова правління ПУМБ

Відповідальний інвестор – Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна»

Лідер цифрової трансформації – Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»

Лідер індустрії краси – Альона Банніцина, генеральна директорка «L'Oréal Україна»

Лідер динамічного розвитку – Марко Ткачук, СЕО IDS Ukraine

Переможців рейтингу ТОП-50 CEO визначали у два етапи. На першому етапі читачі Delo.ua онлайн-голосуванням визначали найбільш популярних та впізнаваних керівників провідних українських компаній. На другому етапі експертне журі визначило фінальні позиції топ-менеджерів у рейтингу, оцінивши кожного за такими категоріями як:

лідерські якості,

антикризовий менеджмент,

впровадження інновацій,

управління змінами,

амбасадор бренду.

До складу журі увійшли:

Юрій Гусєв, головний редактор «ТОП-100. Рейтинги найбільших»

Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

Андрій Кривокоритов, СЕО Brain Source International

Анна Кузенкова, керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine

Артур Михно, CEO Work.ua

Юлія Плієва, генеральна директорка консалтингової компанії Apple Consulting

Оксана Аккерман, власниця PR buro Ackerman

Юлія Слесаренко, CEO Q&Q Research

Дмитро Антоненко, засновник Wood Trick

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua вдячні партнерам: