Топ-13 лучших образовательных проектов от украинского бизнеса

В рамках проекта "Инвестиции в образование" редакция Delo.ua совместно с университетом KSE получили более 50 анкет от крупнейших компаний Украины. Эксперты проанализировали анкеты и оцифровав ответы, присвоили каждой из компаний Индекс образовательной филантропии. В основе рейтинга "Топ бизнес-инвесторов в образование" лежат цифры — деньги, которые участники вкладывают в образование во время войны и рассчитаны Индексы филантропии.

Но кроме цифр разработчики рейтинга получили в анкетах большой массив информации о комплексных, интересных и насыщенных образовательных практиках, созданных участниками рейтинга и достойных того, чтобы их отдельно отметить. Номинанты не просто финансово поддерживают академические учреждения или тратят серьезные суммы на повышение квалификации своих работников. Они создали комплексные программы по развитию и даже по развитию с нуля целых учебных кластеров.

Редакция Delo.ua по своему усмотрению и субъективному мнению сформировала самые большие и самые значимые проекты.

Промоутер технического образования

За системную поддержку среднего технического и высшего инженерного образования

Интерпайп

Отрасль : металлургия

Количество сотрудников : более 9500

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : крупный комплексный проект по формированию экосистемы технического образования с инвестициями $1,1 млн

Основные проекты в сфере образования:

"Интерпайп" реализует большой комплексный проект по формированию экосистемы технического образования. Инвестиции за 2020-2025 годы составили $1,1 млн.

Совместно с городскими властями компания открыла в школах Днепра семь кабинетов труда и пять лабораторий мехатроники. Снабдила их компьютерами и учебными наборами fischertechnik — симуляторами производственных линий, которые используются в европейских колледжах. Школьные учителя прошли обучение в НТУ "Днепровская политехника".

Кабинеты труда оснащены министанками и инструментами, позволяющими детям попробовать себя в рабочих профессиях.

В 2024 году в ПТУ №2 открыта «Мастерская станочников» для будущих операторов ЧПУ-станков — с современным оборудованием, аналогичным тому, которое используется на производстве.

Реализован ряд инициатив НТУ «Днепровская политехника». Компания создала две лаборатории мехатроники для студентов, запустила программу подготовки школьных преподавателей. Также провели школьные соревнования Interpipe Mechatronic Lab, реализовали проект WOW!Физика по популяризации физики, организовали профориентационный лагерь для школьников.

Эти проекты формируют экосистему техобразования в городе и направлены на возобновление интереса к инженерным профессиям.

Вдохновитель молодежи

За многолетнюю работу по мотивировке студентов работать в индустрии

АрселорМиттал Кривой Рог

Отрасль : металлургия

Количество сотрудников : более 18 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 43,5 млн грн

Основные проекты в сфере образования:

В 2021 году предприятие вместе с Государственным университетом экономики и технологий (ДУЭТ) запустило образовательный проект "Новая фабрика". Он направлен на развитие профессиональных навыков молодежи, их подготовку к работе в реальных производственных условиях.

В 2023 году после выпуска первой генерации "Новой фабрики" проект был перезапущен с новым подходом — непосредственно с текущими студентами ДУЭТ и заведениями профессионально-технического образования, как дуальное образование.

Следующими этапами проекта стали "Новая фабрика 2.0" (2023-2025) - 86 человек в проекте, из них 47 уже проходят стажировку на предприятии; и «Новая фабрика 3.0» (2024-2026) - 333 студента прошли первую сессию и продолжают обучение в программе.

Совместно с городскими властями организовали Ярмарку вакансий: 7500 студентов и школьников, 35 учебных заведений.

Действует онлайн-практика для студентов: задействовано около 800 практикантов.

Для привлечения молодежи на предприятие и знакомства с профессиями организовано 26 мероприятий для школьников и студентов, привлечено 1186 человек.

Молодежное сообщество 3D: Присоединились примерно 190 работников, организовавших мероприятия для более 8000 человек, был создан книжный клуб для работников.

Благодаря проекту «Амбасадоры АрселорМиттал Кривой Рог» почти 900 школьников и студентов узнали о возможностях работы на предприятии.

В планах компании набрать 300 студентов на проект «Новая фабрика 4.0», привлечь более 1500 школьников и студентов для профориентационных встреч, а также автоматизировать онлайн-практику и расширить количество привлеченных лиц до 1000 практикантов.

Предприятие поддерживает все профильные профтехнические, профессиональные вузы и высшие учебные заведения Кривого Рога. Запускает образовательные проекты, гранты, стипендии, помогает улучшать материально-техническую базу.

Провайдер экономического образования

За поддержку студентов через гранты и сертифицированные курсы, способствующие интеграции академического образования и реального бизнеса

Банк «Южный»

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : 1688

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 20 млн грн

Основные проекты в сфере образования:

Academic Hub Pivdenny – ключевой проект корпоративной социальной ответственности банка, реализуемый в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Его миссия – способствовать развитию государственного высшего экономического образования, показывать, как работает реальный бизнес, и создавать условия, чтобы студенты оставались жить и работать в Украине. Банк создал в университете современное энергонезависимое учебное пространство из двух аудиторий, оснащенное интерактивными досками, проекторами и интернетом, позволяющее проводить офлайн- и онлайн-занятия. Также эксперты банка разработали сертифицированный курс "Управленческое мышление: современные подходы и практики" для студентов экономического факультета. Лучшие студенты по результатам каждого семестра получают стипендию от банка «Южный» в размере 3000 грн. до налогообложения.

Банк выделил 30 грантов на образование для подопечных благотворительного фонда "Дети Героев". Благодаря этой поддержке 30 детей получили возможность в течение года посещать занятия по математике, украинскому и английскому языкам, программированию и профориентации, а также ноутбуки для обучения.

Банк постоянно инвестирует в развитие своих сотрудников, объединяя внешнее обучение с внутренними образовательными программами. Внутреннее обучение включает развитие профессиональных компетенций, формирование современной сервисной культуры, а также программы по развитию лидерских и управленческих качеств. В банке действуют программы обучения, позволяющие развивать таланты внутри и готовить кадровый резерв.

Самая масштабная инвестиция

Самая большая в денежном исчислении инвестиция среди украинских бизнесов

Группа «Метинвест»

Отрасль: металлургия

Количество сотрудников : более 50 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 570 млн грн

Основные проекты в сфере образования

В 2020 году компания основала горно-металлургический университет «Метинвест Политехника». Уже в 2021 году он получил государственные лицензии на проведение образовательной деятельности и начал первые учебные программы. Метинвест Политехника предоставляет возможность получить инженерно-техническое высшее образование по 19 программам бакалавриата, 21 – магистратуры и 5 направлениям аспирантуры, а также предлагает курсы повышения квалификации и тренинги. В создание материальной базы и развитие Метинвест Политехники компания инвестировала 513 млн грн.

В Мариуполе в 2022 году должен был открыться суперсовременный главный корпус университета с лабораториями, общежитием и спортивной площадкой.

Кроме того, группа развивает профессиональное образование в Украине, создавая квалификационные центры на базе своих предприятий. Среди других проектов — архитектурная трансформация школ, стажировка для украинских студентов за границей, внутреннее обучение сотрудников, для топ-руководителей, обучение по оказанию медицинской помощи, поддержка ПТУ и т.д.

Проводник ветеранского образования

За масштабную поддержку образования и реинтеграции ветеранов

ДТЭК

Отрасль: энергетика

Количество сотрудников : 55000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: закрытая информация

Основные проекты в сфере образования:

ДТЭК системно инвестирует в обучение, в частности своих работников, молодежи, государственного сектора, ориентируясь на инновации, устойчивость и лидерство. Имеет собственный корпоративный университет – Академия ДТЭК. На постоянной основе развивает компетенции, лидерство и soft-skills руководителей и работников, производит ежегодную оценку деятельности. Осуществляет профессиональную подготовку и переподготовку работников, обеспечивает бизнес квалифицированным персоналом.

Целевая аудитория:

Руководители и сотрудники ДТЭК. В частности, организует и проводит программы лидерства и управления (МВА, Pre-MBA, Executive, Communication Leadership Programme, ESG Leadership Programme) и т.д. Работники профессий производственных предприятий ДТЭК (75 уникальных профессий по направлениям: добыча и обогащение угля, тепловая генерация электроэнергии, распределение электроэнергии) в девяти городах семи областей Украины. Внешние клиенты и партнеры, представители национального и международного бизнеса.

Совместно с международными партнерами, такими как INSEAD, IE Business School, Stanford Business School, Harvard Business School, «Львовской политехникой», международными ассоциациями ASDE и EACD Академия ДТЭК разрабатывает инновационные программы с использованием современных технологий, включая виртуальную реальность и анализ.

Образовательный проект, которым компания гордится, — программа по реинтеграции ветеранов «Герои Рядом», основанная на опыте ветеранов, психологов и руководителей. Она направлена на осознание подлинной жизни ветеранов, обеспечение для них комфортной социальной адаптации и построение эффективного взаимодействия. В программу привлечены более 19 экспертов, охвачены 134 тыс. участников. Более 50 тыс. человек по всей стране прошли обучение по этой программе (в частности, в открытом доступе на платформе Megogo). NPS проекта: 87% участников сообщили об улучшении понимания и готовности поддерживать ветеранов на рабочем месте.

Хранитель критических знаний

За поддержку химического образования — отрасли, где существует критическая нехватка квалифицированных кадров, что угрожает ее существованию

ИнтерХим

Отрасль : фармацевтика

Количество сотрудников : 947

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 20 млн грн

Основные проекты в сфере образования:

Компания более 20 лет сотрудничает с вузами, имеющими мощную химическую и фармацевтическую составляющую: Одесский национальный университет им. Мечникова, национальный фармацевтический университет, Физико-химический институт им. О. В. Богатского НАН Украины. Это поддержка в предоставлении стипендий и премий; стажировка и экскурсии; ремонты учебных помещений; оборудование лабораторий, аудиторий; благотворительные взносы.

Амбассадор кузницы лидеров

За системную поддержку образовательной инфраструктуры в сельских общинах, которые больше всего страдают из-за недофинансирования и нехватки кадров

Континентал Фармерз Групп

Отрасль : АПК

Количество сотрудников : 2500

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 50,8 млн грн

Основные проекты в сфере образования:

Континентал Фармерз Груп выстраивает целостную образовательную экосистему, в центре которой развитие сотрудников. Среди ключевых инициатив – Liga Continental, проект, призванный раскрывать потенциал работников и готовить их к управленческим вызовам. Уже четыре года подряд успешно функционирует программа «Будущее Континентал», создающая карьерные возможности для молодежи, стремящейся получить практические навыки в агросекторе. Важным элементом системы обучения является Клуб внутреннего тренера – сообщество экспертов-наставников, транслирующих знания внутри организации, формируя культуру обмена опытом и непрерывного развития.

Компания системно инвестирует в организацию обучающих событий, тренингов и образовательных мероприятий, что способствует укреплению лидерского потенциала внутри команды и профессиональному росту сотрудников.

В рамках своей КСО-стратегии компания активно поддерживает образовательную сферу в общинах: сотрудничает с учебными заведениями, помогает с обновлением материально-технической базы, ремонтом школ, приобретением мебели и техники, поддерживает библиотеки и детские сады. Отдельным направлением являются собственные образовательные проекты, ориентированные на детей и подростков, среди которых «Умный огород», «Умно с Континентал», онлайн-курсы по изучению английского языка.

Партнер высших учебных заведений

За системную поддержку вузов — сотрудничество, помощь, вовлеченность и экспертизу

Сеть АЗК ОККО

Отрасль : нафторитейл

Количество сотрудников : 10 700

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: 65,8 млн грн

Основные проекты в сфере образования:

ОККО разносторонне и активно инвестирует в образование: предоставляет денежную помощь и горючее вузам и образовательным инициативам, привлекает экспертов компании (рабочее время, экспертиза, передача знаний) в образовательные платформы и проекты, а также создает собственные образовательные курсы и программы для сотрудников и студентов.

Компания является давним партнером мероприятий, которые проходят в стенах ведущих украинских вузов, однако с 2023 года ОККО выводит партнерство с высшим и профтехобразованием на новый уровень, заключив меморандумы и договоры о сотрудничестве, предусматривающие системное комплексное взаимодействие в ряде направлений и активностей. Сейчас компания развивает партнерство с почти 10 вузами и заведениями профтехобразования (среди них Львовский нацуниверситет им. И. Франко, «Львовская политехника», Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Черновицкий нацуниверситет им. Ю. Федьковича; список партнеров постоянно расширяется). В 2024 году ОККО присоединилась к 18 мероприятиям, направленным на работу со студентами: открытые лекции, прямые эфиры, пять ярмарок вакансий с участием ОККО в вузах посетило более 1000 студентов и преподавателей. ОККО проводит экскурсии в офис и предприятия группы, предоставляет студентам возможность проходить практику. В 2024 году четыре офлайн-экскурсии в центральный офис ОККО во Львове посетило более 80 студентов.

Компания оказывает денежную поддержку на образовательные программы и гранты студентам и преподавателям Украинского католического университета, Киевской школы экономики, Острожской академии. Не осталась в стороне от ликвидации последствий разрушений образовательной инфраструктуры враждебными атаками. В 2022-2023 годах ОККО отстроила детсад, две школы и лицей в Киевской области.

Собственными силами компания разработала и запустила в 2024 году курс «Рекрутмент с нуля: приобретай профессию рекрутера на ОККО». Он создан для студентов и направлен на ознакомление с современными методами рекрутинга, а также развитие практических навыков. Курс уже прошли 300 студентов, а сейчас идет третий его поток. Лучшие выпускники курса попадают в кадровый резерв компании или сразу получают предложения по трудоустройству.

Архитектор образовательных экосистем

За создание целостной системы обучения в компании, где каждая школа, академия или программа — часть большой стратегии развития талантов

МХП

Отрасль : производство пищевых продуктов

Количество работников : 31 000 (в Украине)

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Основные проекты в сфере образования:

Программа обучения лидеров Search Inside Yourself (SIY) для управления благосостоянием и развития лидерства.

В 2024 году компания запустила собственную агрошколу, Школу бизнес-аналитиков, CBD Академию, Школу HRBP и Школу мини-СЕО. В 2025 году планирует открыть Школу бренд-маркетолога.

МХП развивает Институт внутренних тренеров, давая возможность своим сотрудникам самореализовываться, передавая знания другим.

В 2024 году была запущена программа «Олимпийские легенды», которая направлена на развитие нового поколения управленцев внутри компании. В настоящее время ее проходит более 600 сотрудников.

За 2024 год в учебных программах приняло участие более 22 600 человек. Средний NPS учебных программ – 89,6.

Компания системно сотрудничает с учебными заведениями (вузами, колледжами, лицеями), оказывая финансовую поддержку и развивая молодежь в Украине. В период с 2021 по 2024 год:

более 1600 студентов приняли участие в программах развития молодежи в МХП (дуальный формат образования, хакатоны, практики, стажировка);

налажено сотрудничество с более чем 50 учебными заведениями;

более 750 студентов трудоустроены в МХП.

Лидер предпринимательского образования

За масштабную поддержку бизнес-образования, направленного на малый и средний бизнес

Новая почта

Отрасль : транспорт, логистика, почтовые услуги

Количество сотрудников : 30 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 178,3 млн грн

Основные проекты в сфере образования :

В 2016 году «Новая почта» открыла Школу бизнеса, где учатся малые и средние предприниматели. Здесь можно пройти курсы эффективности бизнеса, экспорта, социального предпринимательства. Цель проекта – помогать предпринимателям улучшать эффективность своего дела, масштабировать бизнес, увеличивать доходы.

За девять лет работы Школы бизнеса обучение в ней прошло 28500 предпринимателей (23500 на онлайн курсах и 5000 в оффлайне). Более половины предпринимателей, прошедших обучение в Школе бизнеса, увеличили свою прибыль до 50%, есть и такие, кто достиг роста в 2-3 раза. Кроме того, более 300 бизнесов после обучения разработали экспортные стратегии и начали осваивать международные рынки.

Еще одна образовательная программа «Новой почты» — Корпоративный университет. Он обеспечивает учебный процесс для сотрудников компании.

Также «Новая почта» ежегодно инвестирует в высшее образование — Киевскую школу экономики и Украинский католический университет — в развитие отдельных учебных программ, стипендии талантливым студентам, развитие инфраструктуры заведений.

Спонсор профессионального рестарта

За инвестиции в профессионально-техническое образование и предоставление возможностей получить новую профессию тем, кто в этом нуждается

Caparol Украина

Отрасль : производство строительных и лакокрасочных материалов

Количество сотрудников : 220

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : закрытая информация

Основные проекты в сфере образования:

Создание собственной Caparol Академии — образовательной инициативы, обучающей персонал Caparol и торговых представителей компании, партнеров, мастеров, архитекторов, преподавателей и студентов профессионально-технического образования.

Фокусом компании есть инвестиции именно в профессионально-техническое образование.

Компания уже 10 лет сотрудничает с Киевским профессиональным колледжем «Синергия». За это время воспитали более 460 соискателей образования.

Компания проводит обучение некоторых модулей Caparol Академии на территории колледжа в общих группах: персонал Caparol, мастера и соискатели колледжа учатся в общих группах.

В апреле 2025 г. начали сотрудничество с Днепровским высшим училищем строительства. Первым общим проектом Caparol и училища стало обучение «Женскому батальону». Днепровское высшее училище строительства вместе с благотворительной организацией «Движение за духовное и национальное возрождение Донбасса «Бок о бок» обучает 90 женщин, которые хотят изменить профессию и получить новую — маляра. Это переобучение взрослых женщин, среди которых также ВПЛ, которые хотят изменить профессию.

Компания также сотрудничает с другими учебными заведениями, предоставляя материалы Caparol на нужды обучения соискателей образования. К тому же, специалисты компании регулярно проводят мастер-классы и семинары для повышения квалификации мастеров и соискателей образования.

Ментор будущего поколения

За организацию обучения студентов на производстве и создание собственной образовательной программы

Фармак

Отрасль: фармацевтическая отрасль

Количество работников: 2940

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: свыше 42 млн грн

Важный проект в области образования для студентов:

Курс-интенсив Farmak ChemPRO. Это ежегодная обучающая программа, начатая совместно с Киевским национальным университетом технологий и дизайна (КНУТД) в 2023 году. В рамках программы студенты химических специальностей приобретают навыки работы в лаборатории на современном оборудовании, предоставленном компанией. Студенты оказывают всестороннюю поддержку от ведущих специалистов фармкомпании Farmak и преподавателей КНУТД. Десять из двенадцати выпускников первого набора после окончания курса присоединились к команде Farmak — приобретенные навыки помогли им начать свою карьеру в компании.

Компания системно сотрудничает с вузами, оказывает помощь школам. Речь идет о реализации образовательных проектов, предоставлении материально-технического оснащения, финансировании ремонтов, предоставлении стипендий, поддержке благотворительных инициатив и т.д.

Мотор агрообразования

Лидерские позиции в финансировании агрообразования – сектора, формирующего значительную долю украинского ВВП

Kernel

Отрасль: АПК

Количество работников : 9667

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : Компания предоставила данные конфиденциально

Основные проекты в сфере образования

Kernel реализует масштабную образовательную экосистему Open AgriTech, которая охватывает разные уровни подготовки молодежи — от школы до университета для привлечения молодых и мотивированных специалистов в области агротехнологий и производства через комплексное обучение и погружение в производственный процесс.

Open AgriTech University — для студентов 3-5 курсов агро- и технических вузов.

Open AgriTech College — для студентов колледжей и профтехов: акцент на производственном обучении, наставничестве и адаптации к современному агропроизводству.

Open AgriTech School – для школьников: формирует интерес к агротех-карьере через курс «Агросфера». Это о подготовке и методической поддержке школ.

Компания поддерживает 50+ учебных заведений.

Это передача учебного оборудования, проведение гостевых лекций, организация экскурсий на предприятия агробизнеса, переработки, логистики. А также стажировка преподавателей профтехнических учебных заведений и вузов на предприятиях и обеспечение методологическими и дидактическими материалами, участие в образовательных конференциях, организация доступа к внутренним учебным материалам Kernel и т.д.