Топ-13 найкращих освітніх проєктів від українського бізнесу

В рамках проєкт “Інвестиції в освіту” редакція Delo.ua спільно з університетом KSE отримали понад 50 анкет від найбільших компаній України. Експерти проаналізували анкети та оцифрувавши відповіді, присвоїли кожній з компаній Індекс освітньої філантропії. В основі рейтингу “Топ бізнес-інвесторів в освіту” лежать цифри — гроші які учасники вкладають в освіту під час війни та розраховані Індекси філантропії.

Але крім цифр, розробники рейтингу отримали в анкетах великий масив інформації про комплексні, цікаві та наснажливі освітні практики, які напрацювали учасники рейтингу і які варті окремого відзначення. Номінанти не просто фінансово підтримують академічні заклади чи витрачають серйозні суми на підвищення кваліфікації своїх працівників. Вони створили комплексні програми з розвитку та навіть з розбудови з нуля цілих навчальних кластерів.

Редакція Delo.ua на свій розсуд і субʼєктивний погляд сформувала найбільші та самі значущі проєкти.

Промоутер технічної освіти

За системну підтримку середньої технічної та вищої інженерної освіти

Інтерпайп

Галузь : металургія

Кількість працівників : понад 9500

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : великий комплексний проєкт з формування екосистеми технічної освіти з інвестиціями $1,1 млн

Основні проєкти у сфері освіти:

«Інтерпайп» реалізує великий комплексний проєкт з формування екосистеми технічної освіти. Інвестиції за 2020-2025 роки становили $1,1 млн.

Спільно з міською владою компанія відкрила у школах Дніпра сім кабінетів праці та п’ять лабораторій мехатроніки. Забезпечила їх комп’ютерами та навчальними наборами fischertechnik — симуляторами виробничих ліній, які використовують у європейських коледжах. Шкільні вчителі пройшли навчання в НТУ «Дніпровська політехніка».

Кабінети праці оснащені мініверстатами та інструментами, що дають дітям змогу спробувати себе у робітничих професіях.

У 2024 році в ПТУ №2 відкрито «Майстерню верстатників» для майбутніх операторів ЧПК-верстатів — із сучасним обладнанням, подібним до виробничого.

Реалізована низка ініціатив з НТУ «Дніпровська політехніка». Компанія створила дві лабораторії мехатроніки для студентів. запустила програму підготовки шкільних викладачів. Також провели шкільні змагання Interpipe Mechatronic Lab, реалізували проєкт «WOW!Фізика» з популяризації фізики, організували профорієнтаційний табір для школярів.

Ці проєкти формують екосистему техосвіти у місті та спрямовані на відновлення інтересу до інженерних професій.

Натхненник молоді

За багаторічну роботу з мотивування студентів працювати в індустрії

АрселорМіттал Кривий Ріг

Галузь : металургія

Кількість працівників : понад 18 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 43,5 млн грн

Основні проєкти у сфері освіти:

У 2021 році підприємство разом із Державним університетом економіки і технологій (ДУЕТ) запустило освітній проєкт «Нова фабрика». Він спрямований на розвиток професійних навичок молоді, їхню підготовку до роботи у реальних виробничих умовах.

У 2023 році після випуску першої генерації «Нової фабрики» проєкт був перезапущений з новим підходом — безпосередньо з поточними студентами ДУЕТ та закладами професійно-технічної освіти, як дуальна освіта.

Наступними етапами проєкту стали «Нова фабрика 2.0» (2023-2025) — 86 людей у проєкті, з них 47 вже проходять стажування на підприємстві; та «Нова фабрика 3.0» (2024-2026) — 333 студенти пройшли першу сесію та продовжують навчання у програмі.

Спільно з міською владою організували Ярмарку вакансій: 7500 студентів та школярів, 35 навчальних закладів.

Діє онлайн-практика для студентів: задіяно приблизно 800 практикантів.

Для залучення молоді на підприємство та знайомства з професіями організовано 26 заходів для школярів та студентів, залучено 1 186 осіб.

Молодіжна спільнота 3Dільниця: долучилися приблизно 190 працівників, які організували заходи для більш ніж 8000 осіб, було створено книжковий клуб для працівників.

Завдяки проєкту «Амбасадори АрселорМіттал Кривий Ріг» майже 900 школярів та студентів дізналися про можливості роботи на підприємстві.

У планах компанії набрати 300 студентів на проєкт «Нова фабрика 4.0», залучити більш ніж 1500 школярів та студентів до профорієнтаційних зустрічей, а також автоматизувати онлайн-практику та розширити кількість залучених осіб до 1000 практикантів.

Підприємство підтримує усі профільні профтехнічні, фахові передвищі та вищі навчальні заклади Кривого Рогу. Запускає освітні проєкти, гранти, стипендії, допомагає покращувати матеріально-технічну базу.

Провайдер економічної освіти

За підтримку студентів через гранти та сертифіковані курси, що сприяють інтеграції академічної освіти та реального бізнесу

Банк «Південний»

Галузь : фінанси

Кількість працівників : 1688

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 20 млн грн

Основні проєкти у сфері освіти:

Academic Hub Pivdenny — ключовий проєкт корпоративної соціальної відповідальності банку, який реалізується у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Його місія — сприяти розвитку державної вищої економічної освіти, показувати, як працює реальний бізнес, і створювати умови, щоб студенти залишалися жити та працювати в Україні. Банк створив в університеті сучасний енергонезалежний навчальний простір з двох аудиторій, оснащений інтерактивними дошками, проєкторами та інтернетом, що дозволяє проводити офлайн- та онлайн-заняття. Також експерти банку розробили сертифікований курс «Управлінське мислення: сучасні підходи та практики» для студентів економічного факультету. Найкращі студенти за результатами кожного семестру отримують стипендію від банку «Південний» у розмірі 3000 грн до оподаткування.

Банк виділив 30 грантів на освіту для підопічних благодійного фонду «Діти Героїв». Завдяки цій підтримці 30 дітей отримали можливість протягом року відвідувати заняття з математики, української та англійської мов, програмування та профорієнтації, а також ноутбуки для навчання.

Банк постійно інвестує у розвиток своїх співробітників, поєднуючи зовнішнє навчання з внутрішніми освітніми програмами. Внутрішнє навчання охоплює розвиток професійних компетенцій, формування сучасної сервісної культури, а також програми з розвитку лідерських та управлінських якостей. У банку діють програми навчання, що дозволяють розвивати таланти всередині та готувати внутрішній кадровий резерв.

Наймасштабніша інвестиція

Найбільша у грошовому обчисленні інвестиція серед українських бізнесів

Група «Метінвест»

Галузь: металургія

Кількість працівників : понад 50 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 570 млн грн

Основні проєкти у сфері освіти

У 2020 році компанія заснувала гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка». Вже 2021-му він отримав державні ліцензії на проведення освітньої діяльності та розпочав перші навчальні програми. У 2022 році відбувся перший набір студентів, у 2024-му — випуск перших 143 магістрів, а у 2025-му — ще 124 магістри. Нині Метінвест Політехніка надає можливість здобути інженерно-технічну вищу освіту за 19 програмами бакалаврату, 21 – магістратури та 5 напрямами аспірантури, а також пропонує курси підвищення кваліфікації та тренінги. У створення матеріальної бази та розвиток Метінвест Політехніки компанія інвестувала 513 млн грн.

У Маріуполі 2022 року мав відкритися суперсучасний головний корпус університету з лабораторіями, гуртожитком і спортивним майданчиком. Через окупацію міста агресором втілення ідеї було поставлено на пауза, проте Метінвест Політехника запрацювала — онлайн та у містах присутності компанії — Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському.

Крім цього, група розвиває професійну освіту в Україні, створюючи кваліфікаційні центри на базі своїх підприємств. Серед інших проєктів — архітектурна трансформація шкіл, стажування для українських студентів за кордоном, внутрішнє навчання співробітників, для топкерівників, навчання з надання домедичної допомоги, підтримка ПТУ тощо.

Провідник ветеранської освіти

За масштабну підтримку освіти та реінтеграції ветеранів

ДТЕК

Галузь: енергетика

Кількість працівників: 55000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки: закрита інформація

Основні проєкти у сфері освіти:

ДТЕК системно інвестує у навчання, зокрема, своїх працівників, молоді, державного сектору, орієнтуючись на інновації, стійкість та лідерство. Має власний корпоративний університет — Академія ДТЕК. На постійній основі розвиває компетенції, лідерство та soft-skills керівників і працівників, проводить щорічну оцінку діяльності. Здійснює професійну підготовку і перепідготовку працівників, забезпечує бізнес кваліфікованим персоналом.

Цільова аудиторія:

Керівники та співробітники ДТЕК. Зокрема, організовує та проводить програми лідерства та управління (МВА, Pre-MBA, Executive, Communication Leadership Programme, ESG Leadership Programme) тощо. Працівники робітничих професій виробничих підприємств ДТЕК (75 унікальних професій за напрямами: видобуток та збагачення вугілля, теплова генерація електроенергії, розподіл електроенергії) у дев’яти містах семи областей України. Зовнішні клієнти та партнери, представники національного та міжнародного бізнесу. Надає послуги з консалтингу, оцінки персоналу, проведення стратегічних сесій, навчальних заходів та тренінгів, Pre-MBA та МBA програм, організації конференцій тощо.

Спільно з міжнародними партнерами, як-от INSEAD, IE Business School, Stanford Business School, Harvard Business School, «Львівською політехнікою», міжнародними асоціаціями ASDE та EACD Академія ДТЕК розробляє інноваційні програми з використанням сучасних технологій, включаючи віртуальну реальність та аналіз великих даних, розвиває принципи сталості та ESG.

Освітній проєкт, яким компанія пишається,— програма з реінтеграції ветеранів «Герої Поруч», заснована на досвіді ветеранів, психологів та керівників. Вона спрямована на усвідомлення справжнього життя ветеранів, забезпечення для них комфортної соціальної адаптації та побудови ефективної взаємодії. До програми залучено понад 19 експертів, охоплено 134 тис. учасників. Понад 50 тис. людей по всій країні пройшли навчання за цією програмою (зокрема у відкритому доступі на платформі Megogo). NPS проєкту: 87% учасників повідомили про покращене розуміння та готовність підтримувати ветеранів на робочому місці.

Зберігач критичних знань

За підтримку хімічної освіти — галузі, де існує критична нестача кваліфікованих кадрів, а це загрожує її існуванню

ІнтерХім

Галузь : фармацевтика

Кількість працівників : 947

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 20 млн грн

Основні проєкти у сфері освіти:

Компанія понад 20 років співпрацює з вишами, які мають потужну хімічну та фармацевтичну складову: Одеський національний університет ім. Мечникова, Національний фармацевтичний університет, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України. Це підтримка у наданні стипендій та премій; стажування та екскурсії; ремонти навчальних приміщень; обладнання лабораторій, аудиторій; благодійні внески.

Амбасадор кузні лідерів

За системну підтримку освітньої інфраструктури у сільських громадах, які найбільше потерпають через недофінансування та брак кадрів

Контінентал Фармерз Груп

Галузь : АПК

Кількість працівників : 2500

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 50,8 млн грн

Основні проєкти у сфері освіти:

«Контінентал Фармерз Груп» вибудовує цілісну освітню екосистему, в центрі якої розвиток співробітників. Серед ключових ініціатив — Liga Continental, проєкт, покликаний розкривати потенціал працівників й готувати їх до управлінських викликів. Уже чотири роки поспіль успішно функціонує програма «Майбутнє Контінентал», що створює кар’єрні можливості для молоді, яка прагне здобути практичні навички в агросекторі. Важливим елементом системи навчання є Клуб внутрішнього тренера — спільнота експертів-наставників, які транслюють знання всередині організації, формуючи культуру обміну досвідом і безперервного розвитку.

Компанія системно інвестує в організацію навчальних подій, тренінгів та освітніх заходів, що сприяє зміцненню лідерського потенціалу всередині команди та професійному зростанню співробітників.

У межах своєї КСВ-стратегії компанія активно підтримує освітню сферу в громадах: співпрацює з навчальними закладами, допомагає з оновленням матеріально-технічної бази, ремонтом шкіл, придбанням меблів і техніки, підтримує бібліотеки та дитячі садки. Окремим напрямом є власні освітні проєкти, орієнтовані на дітей і підлітків, серед яких: «Розумний город», «Розумно з Контінентал», онлайн-курси з вивчення англійської мови.

Партнер вищих навчальних закладів

За системну підтримку вишів — співпрацю, допомогу, залученість та експертизу

Мережа АЗК ОККО

Галузь : нафторитейл

Кількість працівників : 10 700

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 65,8 млн грн

Основні проєкти у сфері освіти:

ОККО різнобічно й активно інвестує в освіту: надає грошову допомогу й пальне вишам та освітнім ініціативам, залучає експертів компанії (робочий час, експертиза, передання знань) до освітніх платформ і проєктів, а також створює власні освітні курси і програми для співробітників і студентів.

Компанія є давнім партнером заходів, які відбуваються у стінах провідних українських вишів, однак з 2023 року ОККО виводить партнерство із закладам вищої та профтехосвіти на новий рівень, уклавши меморандуми та договори про співпрацю, що передбачають системну комплексну взаємодію у низці напрямів та активностей. Зараз компанія розвиває партнерство з майже 10 вишами та закладами профтехосвіти (серед них Львівський нацуніверситет ім. І. Франка, «Львівська політехніка», Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Чернівецький нацуніверситет ім. Ю. Федьковича; список партнерів постійно розширюється). У 2024 році ОККО долучилася до 18 заходів, спрямованих на роботу зі студентами: відкриті лекції, прямі ефіри, п’ять ярмарків вакансій за участі ОККО у вишах відвідало понад 1000 студентів та викладачів. ОККО проводить екскурсії до офісу та на підприємства групи, надає студентам можливість проходити практику. У 2024 році чотири офлайн-екскурсії до центрального офісу ОККО у Львові відвідало понад 80 студентів.

Компанія надає грошову підтримку на освітні програми та гранти студентам і викладачам Українського католицького університету, Київської школи економіки, Острозької академії. Не лишилась осторонь ліквідації наслідків руйнувань освітньої інфраструктури ворожими атаками. У 2022-2023 роках ОККО відбудувала дитсадок, дві школи та ліцей у Київській області.

Власними силами компанія розробила і запустила у 2024 році курс «Рекрутмент з нуля: здобувай професію рекрутера на ОККО». Він створений для студентів і спрямований на ознайомлення із сучасними методами рекрутингу, а також на розвиток практичних навичок. Курс уже пройшли 300 студентів, а зараз триває третій його потік. Найкращі випускники курсу потрапляють у кадровий резерв компанії або одразу отримують пропозиції щодо працевлаштування.

Архітектор освітніх екосистем

За створення цілісної системи навчання у компанії, де кожна школа, академія чи програма — це частина великої стратегії розвитку талантів

МХП

Галузь : виробництво харчових продуктів

Кількість працівників : 31 000 (в Україні)

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Основні проєкти у сфері освіти:

Програма навчання лідерів Search Inside Yourself (SIY) для управління добробутом та для розвитку лідерства.

У 2024 році компанія запустила власну Агрошколу, Школу бізнес-аналітиків, CBD Академію, Школу HRBP та Школу міні-СЕО. У 2025-му планує відкрити Школу бренд-маркетолога.

МХП розвиває Інститут внутрішніх тренерів, даючи можливість своїм співробітникам самореалізовуватися, передаючи знання іншим.

У 2024 році запустили програму «Олімпійські легенди», яка спрямована на розвиток нового покоління управлінців всередині компанії. Наразі її проходить понад 600 співробітників.

За 2024 рік у навчальних програмах взяли участь понад 22 600 людей. Середній NPS навчальних програм — 89,6.

Компанія системно співпрацює з навчальними закладами (вишами, коледжами, ліцеями), надаючи фінансову підтримку та розвиваючи молодь в Україні. У період з 2021 по 2024 рік:

більш ніж 1600 студентів взяли участь у програмах розвитку молоді в МХП (дуальний формат освіти, хакатони, практики, стажування);

налагоджена співпраця із понад 50 закладами освіти;

більш ніж 750 студентів працевлаштовані в МХП.

Лідер підприємницької освіти

За масштабну підтримку бізнес-освіти, спрямованої на малий та середній бізнес

Нова пошта

Галузь : транспорт, логістика, поштові послуги

Кількість працівників : 30 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 178,3 млн грн

Основні проєкти у сфері освіти:

У 2016 році «Нова пошта» відкрила Школу бізнесу, де навчаються малі та середні підприємці. Тут можна пройти курси з ефективності бізнесу, експорту, соціального підприємництва. Мета проєкту — допомагати підприємцям покращувати ефективність своєї справи, масштабувати бізнес, збільшувати прибутки.

За дев’ять років роботи Школи бізнесу навчання у ній пройшло 28 500 підприємців (23 500 на онлайн курсах та 5000 в офлайні). Більш ніж половина підприємців, які пройшли навчання у Школі бізнесу, збільшили свій прибуток до 50%, є й такі, хто досяг зростання у 2-3 рази. Окрім того, понад 300 бізнесів після навчання розробили експортні стратегії та почали освоювати міжнародні ринки.

Ще одна освітня програма «Нової пошти» — Корпоративний університет. Він забезпечує навчальний процес для співробітників компанії. Університет має 73 навчальні програми: із загального менеджменту (зокрема MBA), lean-менеджменту, розвитку обов’язкових професійних навичок, програми з особистісного розвитку тощо. Щороку тут здобувають освіту 3000 представників середнього та вищого менеджменту.

Також «Нова пошта» щороку інвестує у вищу освіту — у Київську школу економіки та Український католицький університет — на розвиток окремих навчальних програм, стипендії талановитим студентам, розбудову інфраструктури закладів.

Сприяч професійного рестарту

За інвестиції у професійно-технічну освіту та надання можливостей отримати нову професію тим, хто цього потребує

Caparol Україна

Галузь : виробництво будівельних та лакофарбових матеріалів

Кількість працівників : 220

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : закрита інформація

Основні проєкти у сфері освіти:

Створення власної Caparol Академії — освітньої ініціативи, яка навчає персонал Caparol та торгових представників компанії, партнерів, майстрів, архітекторів, викладачів і студентів закладів професійно-технічної освіти.

Фокусом компанії є інвестиції саме у професійно-технічну освіту.

Компанія вже 10 років співпрацює з Київським професійним коледжем «Синергія». За цей час виховали понад 460 здобувачів освіти. Понад 80% залишаються працювати у будівельній та лакофарбовій сфері.

Компанія проводить навчання деяких модулів Caparol Академії на території коледжу в спільних групах: персонал Caparol, майстри та здобувачі освіти коледжу навчаються у спільних групах.

У квітні 2025 року розпочали співпрацю з Дніпровським вищим училищем будівництва. Першим спільним проєктом Caparol та училища стало навчання «Жіночого батальйону». Дніпровське вище училище будівництва разом із благодійною організацією «Рух за духовне та національне відродження Донбасу «Пліч-о-пліч» навчає 90 жінок, які хочуть змінити професію й отримати нову — маляра. Це перенавчання дорослих жінок, серед яких також є ВПО, що хочуть змінити професію.

Компанія також співпрацює з іншими закладами освіти, надаючи матеріали Caparol на потреби навчання здобувачів освіти. До того ж спеціалісти компанії регулярно проводять майстер-класи та семінари для підвищення кваліфікації майстрів та здобувачів освіти.

Ментор майбутнього покоління

За організацію навчання студентів на виробництві та створення власної освітньої програми

Farmak

Галузь: фармацевтична галузь

Кількість працівників: 2940

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки: понад 42 млн грн

Важливий проєкт у галузі освіти для студентів:

Курс-інтенсив Farmak ChemPRO. Це щорічна навчальна програма, започаткована спільно з Київським національним університетом технологій та дизайну (КНУТД) у 2023 році. У межах програми студенти хімічних спеціальностей здобувають навички роботи у лабораторії на сучасному обладнанні, наданому компанією. Студенти мають всебічну підтримку від провідних фахівців фармкомпанії Farmak та викладачів КНУТД. Десять із дванадцяти випускників першого набору після закінчення курсу приєдналися до команди Farmak — набуті вміння допомогли їм розпочати свою кар’єру у компанії.

Компанія системно співпрацює з вишами, надає допомогу школам. Йдеться про реалізацію освітніх проєктів, надання матеріально-технічного оснащення, фінансування ремонтів, надання стипендій, підтримку благодійних ініціатив тощо.

Мотор агроосвіти

Лідерські позиції у фінансуванні агроосвіти — сектору, що формує значну частку українського ВВП

Kernel

Галузь: АПК

Кількість працівників : 9667

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : Компанія надала дані конфіденційно

Основні проєкти у сфері освіти

Kernel реалізує масштабну освітню екосистему Open AgriTech, яка охоплює різні рівні підготовки молоді — від школи до університету для залучення молодих і мотивованих спеціалістів у галузь агротехнологій та виробництва через комплексне навчання і занурення у виробничий процес.

Open AgriTech University — для студентів 3-5 курсів агро- та технічних вишів. Передбачає навчання з прив’язкою до виробничого циклу, онлайн-курси сконструйовані АІ на платформі Students Hub, розвиток soft skills, лекції від найкращих експертів ринку.

Open AgriTech College — для студентів коледжів та профтехів: акцент на виробниче навчання, наставництво та адаптацію до сучасного агровиробництва.

Open AgriTech School — для школярів: формує інтерес до агротех-кар’єри через курс «Агросфера». Це про підготовку та методичну підтримку шкіл.

Компанія підтримує 50+ навчальних закладів.

Це передання навчального обладнання, проведення гостьових лекцій, організація екскурсій на підприємства агробізнесу, перероблення, логістики. А також стажування викладачів профтехнічних закладів освіти та вишів на підприємствах та забезпечення методологічними та дидактичними матеріалами, участь у освітніх конференціях, організація доступу до внутрішніх навчальних матеріалів Kernel тощо.