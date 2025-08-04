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Трамп меняет ФРС: доверие к доллару под ударом

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп готовит новые назначения. Фото: Donald J. Trump/Facebook

Президент США Дональд Трамп готовит новые назначения в ключевые экономические органы страны — Совет Федерального резерва и Бюро трудовой статистики. Изменения происходят на фоне растущего политического давления на ФРС и могут усилить тенденцию к девальвации американской валюты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Новый член Совета ФРС – будущий председатель?

Член Совета руководителей ФРС Адриана Куглер неожиданно подала в отставку (хотя ее мандат истекал только в январе). На ее место Трамп уже рассматривает кандидатов. У новоназначенного члена Совета есть реальные шансы возглавить ФРС в мае, когда завершится каденция Джерома Пауэлла — действующего председателя, с которым у Трампа затяжной публичный конфликт.

Очевидно, что новый член Совета ФРС и потенциальный председатель будет лоялен политике президента. Это означает:

  • больше голосов уже сейчас в Совете ФРС за понижение ставки;
  • более высокий риск вмешательства президента в независимость монетарных властей;
  • снижение институционального доверия к доллару на глобальных рынках.

Контекст: политическое давление на ФРС и рынок

Давление на Пауэла Трамп оказывает с начала своего второго срока, публично обвиняя главу ФРС в "препятствовании росту". Дважды он пытался уволить Пауэлла досрочно (хотя сам его и назначил), однако был остановлен министром финансов Скоттом Бесентом и ключевыми советниками.

Даже без отставки глава ФРС оказался в ситуации политической осады. Рынок среагировал болезненно:

  • инвесторы начали терять уверенность в долларе как в "тихой гавани";
  • с апреля доллар все чаще реагирует на слабые новости падением, а не ростом, как раньше;
  • макростабильность в США вызывает больше вопросов, чем ответов.

Что дальше?

Новое кадровое решение Трампа лишь закрепляет тренд: в Вашингтоне постепенно стираются границы между политическими решениями правительства и монетарными властями. Для бизнеса это означает новую реальность:

  • курсовые риски возрастают;
  • доверие мировых финансовых рынков к американской статистике как важнейшей и образцовой под угрозой.
Фото 2 — Трамп меняет ФРС: доверие к доллару под ударом
Автор:
Андрей Седых