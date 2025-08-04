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Трамп змінює ФРС: довіра до долара під ударом

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп готує нові призначення. Фото: Donald J. Trump / Facebook

Президент США Дональд Трамп готує нові призначення до ключових економічних органів країни — Ради Федерального резерву та Бюро трудової статистики. Зміни відбуваються на тлі зростаючого політичного тиску на ФРС і можуть посилити тенденцію до девальвації американської валюти.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на Bloomberg.

Новий член Ради ФРС — майбутній голова?

Член Ради керівників ФРС Адріана Куглер несподівано подала у відставку (хоча її мандат спливав лише у січні). На її місце Трамп вже розглядає кандидатів. Новопризначений член Ради має реальні шанси очолити ФРС у травні, коли завершиться каденція Джерома Пауела — чинного голови, з яким у Трампа затяжний публічний конфлікт.

Очевидно, що новий член Ради ФРС і потенційний голова буде лояльним до політики президента. Це означає:

  • більше голосів вже зараз у Раді ФРС за зниження ставки;
  • вищий ризик втручання президента у незалежність монетарних властей;
  • зниження інституційної довіри до долара на глобальних ринках.

Контекст: політичний тиск на ФРС і ринок

Тиск на Пауела Трамп чинить із початку свого другого терміну, публічно звинувачуючи голову ФРС у "перешкоджанні зростанню". Двічі він намагався звільнити Пауела достроково (хоча сам його і призначив), однак був зупинений міністром фінансів Скотом Бесентом та ключовими радниками.

Навіть без відставки голова ФРС опинився в ситуації політичної облоги. Ринок зреагував болісно:

  • інвестори почали втрачати впевненість у доларі як у "тихій гавані";
  • з квітня долар все частіше реагує на слабкі новини падінням, а не зростанням, як раніше;
  • макростабільність США викликає більше питань, ніж відповідей.

Що далі?

Нове кадрове рішення Трампа лише закріплює тренд: у Вашингтоні поступово стираються межі між політичними рішеннями уряду та монетарною владою. Для бізнесу це означає нову реальність:

  • курсові ризики зростають; 
  • довіра світових фінансових ринків до американської статистики як найважливішої та взірцевої — під загрозою.
Фото 2 — Трамп змінює ФРС: довіра до долара під ударом
Автор:
Андрій Сєдих