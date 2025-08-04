Трамп змінює ФРС: довіра до долара під ударом

Президент США Дональд Трамп готує нові призначення до ключових економічних органів країни — Ради Федерального резерву та Бюро трудової статистики. Зміни відбуваються на тлі зростаючого політичного тиску на ФРС і можуть посилити тенденцію до девальвації американської валюти.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на Bloomberg.

Новий член Ради ФРС — майбутній голова?

Член Ради керівників ФРС Адріана Куглер несподівано подала у відставку (хоча її мандат спливав лише у січні). На її місце Трамп вже розглядає кандидатів. Новопризначений член Ради має реальні шанси очолити ФРС у травні, коли завершиться каденція Джерома Пауела — чинного голови, з яким у Трампа затяжний публічний конфлікт.

Очевидно, що новий член Ради ФРС і потенційний голова буде лояльним до політики президента. Це означає:

більше голосів вже зараз у Раді ФРС за зниження ставки;

вищий ризик втручання президента у незалежність монетарних властей;

зниження інституційної довіри до долара на глобальних ринках.

Контекст: політичний тиск на ФРС і ринок

Тиск на Пауела Трамп чинить із початку свого другого терміну, публічно звинувачуючи голову ФРС у "перешкоджанні зростанню". Двічі він намагався звільнити Пауела достроково (хоча сам його і призначив), однак був зупинений міністром фінансів Скотом Бесентом та ключовими радниками.

Навіть без відставки голова ФРС опинився в ситуації політичної облоги. Ринок зреагував болісно:

інвестори почали втрачати впевненість у доларі як у "тихій гавані";

з квітня долар все частіше реагує на слабкі новини падінням, а не зростанням, як раніше;

макростабільність США викликає більше питань, ніж відповідей.

Що далі?

Нове кадрове рішення Трампа лише закріплює тренд: у Вашингтоні поступово стираються межі між політичними рішеннями уряду та монетарною владою. Для бізнесу це означає нову реальність: