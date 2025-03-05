Трамп намерен возродить судостроение в США, чтобы противостоять Китаю

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Капитолийском холме заявил о возрождении американского судостроения как коммерческих, так и военных судов. Этот шаг направлен на противодействие преобладанию Китая в отрасли.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я объявляю сегодня, что мы создадим новый офис судостроения в Белом доме и предложим специальные налоговые льготы, чтобы вернуть эту отрасль домой в Америку, где ей и место. Раньше мы строили так много кораблей, что теперь мы их почти не строим", — сказал он в своей речи в Конгрессе.

Китай имеет крупнейшую в мире судостроительную отрасль, производящую более половины торговых судов в мире, в то время как промышленность США находится в упадке. Азиатская страна нацелилась на морской сектор для доминирования, завоевав долю рынка Соединенных Штатов, заявило Управление торгового представителя США в прошлом месяце и предложило ввести пошлины для китайских коммерческих судов.

Администрация Трампа готовит меры по стимулированию американского судостроения, включая увеличение доходов за счет пошлин на построенные в Китае суда и краны, входящие в порты США.

Как отмечает издание, наблюдатели отрасли скептически относятся к способности Америки быстро возродить свой судостроительный сектор, ссылаясь на высокие затраты на рабочую силу и сырье. В последние годы китайская промышленность конкурировала с японскими и южнокорейскими компаниями, чтобы стать лидером по цене, а также промышленным ноу-хау.

Отдельно президент США заявил, что его администрация "возвращает себе" Панамский канал, ключевой глобальный морской путь, позволяющий судам плавать из Атлантики в Тихий океан. Консорциум под руководством BlackRock согласился купить контроль над ключевыми портами вблизи водного пути конгломерата из Гонконга.

Напомним, Трамп выступил в Конгрессе США . Он заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров по миру в Украине и подписание соглашения о полезных ископаемых.