Трамп має намір відродити суднобудування у США, щоб протистояти Китаю

Президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Капітолійському пагорбі заявив про відродження американського суднобудування — як комерційних, так і військових судів. Цей крок спрямований на протидію домінуванню Китаю в галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я оголошую сьогодні, що ми створимо новий офіс суднобудування у Білому домі та запропонуємо спеціальні податкові пільги, щоб повернути цю галузь додому до Америки, де їй і місце. Раніше ми будували так багато кораблів, що тепер ми їх майже не будуємо ", — сказав він у своїй промові в Конгресі.

Китай має найбільшу у світі суднобудівну галузь, що виробляє більше половини торгових суден у світі, тоді як промисловість США перебуває у занепаді. Азіатська країна націлилася на морський сектор для домінування, завоювавши частку ринку Сполучених Штатів, заявило Управління торгового представника США минулого місяця та запропонувало впровадити мита для китайських комерційних судів.

Адміністрація Трампа готує заходи щодо стимулювання американського суднобудування, включаючи збільшення доходів за рахунок мит на побудовані в Китаї судна та крани, що заходять у порти США.

Як зазначає видання, спостерігачі галузі скептично ставляться до здатності Америки швидко відродити свій суднобудівний сектор, посилаючись на високі витрати на робочу силу та сировину. В останні роки китайська промисловість конкурувала з японськими та південнокорейськими компаніями, щоб стати лідером за ціною, а також промисловими ноу-хау.

Окремо президент США заявив, що його адміністрація "повертає собі" Панамський канал, ключовий глобальний морський шлях, який дозволяє суднам плавати з Атлантики до Тихого океану. Консорціум під керівництвом BlackRock погодився купити контроль над ключовими портами поблизу водного шляху конгломерату з Гонконгу.

Нагадаємо, Трамп виступив у Конгресі США. Він заявив, що отримав лист від Володимира Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні та підписання угоди про корисні копалини.