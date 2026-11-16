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Трамваи и троллейбусы возвращаются на маршруты Киева: что изменится для пассажиров
В Киеве во второй половине дня 16 ноября начинают постепенно восстанавливать движение трамваев и троллейбусов. В то же время, временные автобусы, запущенные для замены электротранспорта, продолжат перевозить пассажиров до конца суток.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Несмотря на это, временные автобусные маршруты, которые дублируют направления электротранспорта, будут работать до конца суток. Такое решение было принято для удобства пассажиров.
Кроме того, в Киеве продолжат курсировать автобусы, обеспечивающие сообщение вдоль "зеленой" и "красной" линий метро.
В частности, речь идет о таких временных маршрутах:
- № 1-М – от станции метро "Дворец спорта" до станции метро "Лесная";
- №1-МА – от станции метро "Лесная" до станции метро "Арсенальная";
- № 1-МД – от станции метро "Дарница" до станции метро "Дворец спорта";
- № 3-М – от станции метро "Выдубичи" до станции метро "Осокорки";
- № 22-ТЛ – от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".
Пассажирам следует учесть, что временные автобусы будут работать до завершения текущих суток, даже после возобновления движения электротранспорта.
Напомним, с вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.