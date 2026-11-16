Трамваи и троллейбусы возвращаются на маршруты Киева: что изменится для пассажиров

В Киеве во второй половине дня 16 ноября начинают постепенно восстанавливать движение трамваев и троллейбусов. В то же время, временные автобусы, запущенные для замены электротранспорта, продолжат перевозить пассажиров до конца суток.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Несмотря на это, временные автобусные маршруты, которые дублируют направления электротранспорта, будут работать до конца суток. Такое решение было принято для удобства пассажиров.

Кроме того, в Киеве продолжат курсировать автобусы, обеспечивающие сообщение вдоль "зеленой" и "красной" линий метро.

В частности, речь идет о таких временных маршрутах:

№ 1-М – от станции метро "Дворец спорта" до станции метро "Лесная";

№1-МА – от станции метро "Лесная" до станции метро "Арсенальная";

№ 1-МД – от станции метро "Дарница" до станции метро "Дворец спорта";

№ 3-М – от станции метро "Выдубичи" до станции метро "Осокорки";

№ 22-ТЛ – от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".

Пассажирам следует учесть, что временные автобусы будут работать до завершения текущих суток, даже после возобновления движения электротранспорта.

Напомним, с вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.