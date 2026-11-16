UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Наличный курс:

USD

46,15

46,00

EUR

51,15

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Трамваи и троллейбусы возвращаются на маршруты Киева: что изменится для пассажиров

трамвай
Киев возобновляет движение электротранспорта

В Киеве во второй половине дня 16 ноября начинают постепенно восстанавливать движение трамваев и троллейбусов. В то же время, временные автобусы, запущенные для замены электротранспорта, продолжат перевозить пассажиров до конца суток.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Несмотря на это, временные автобусные маршруты, которые дублируют направления электротранспорта, будут работать до конца суток. Такое решение было принято для удобства пассажиров.

Кроме того, в Киеве продолжат курсировать автобусы, обеспечивающие сообщение вдоль "зеленой" и "красной" линий метро.

В частности, речь идет о таких временных маршрутах:

  • № 1-М – от станции метро "Дворец спорта" до станции метро "Лесная";
  • №1-МА – от станции метро "Лесная" до станции метро "Арсенальная";
  • № 1-МД – от станции метро "Дарница" до станции метро "Дворец спорта";
  • № 3-М – от станции метро "Выдубичи" до станции метро "Осокорки";
  • № 22-ТЛ – от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".

Пассажирам следует учесть, что временные автобусы будут работать до завершения текущих суток, даже после возобновления движения электротранспорта.

Напомним, с вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности