Трамваї та тролейбуси повертаються на маршрути Києва: що зміниться для пасажирів

У Києві в другій половині дня 16 листопада починають поступово відновлювати рух трамваїв і тролейбусів. Водночас тимчасові автобуси, запущені для заміни електротранспорту, продовжать перевозити пасажирів до кінця доби.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Попри це, тимчасові автобусні маршрути, які дублюють напрямки електротранспорту, працюватимуть до кінця доби. Таке рішення ухвалили для зручності пасажирів.

Крім того, у Києві продовжать курсувати автобуси, що забезпечують сполучення вздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро.

Зокрема, йдеться про такі тимчасові маршрути:

№ 1-М - від станції метро "Палац спорту" до станції метро "Лісова";

№ 1-МА - від станції метро "Лісова" до станції метро "Арсенальна";

№ 1-МД - від станції метро "Дарниця" до станції метро "Палац спорту";

№ 3-М - від станції метро "Видубичі" до станції метро "Осокорки";

№ 22-ТЛ - від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

Пасажирам варто врахувати, що тимчасові автобуси працюватимуть до завершення поточної доби, навіть після відновлення руху електротранспорту.

Нагадаємо, Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.