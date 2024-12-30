Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей

Государственное агентство Украины по кино провело распределение 497,5 млн грн в поддержку тридцати кинопроектов. Деньги выделили победителям 19-го питчинга.

Об этом говорится в расследовании "Главкома"

Среди них – как известные кинокомпании, так и менее известные продакшны. Также имеются связи с нынешними членами Совета по государственной поддержке кинематографии.

Компании лидеры

Самые большие суммы, которые выделило Госкино, получили пять проектов.

Наибольшую поддержку, а именно 30 млн грн, получила компания " Анимаград " на создание анимационного фильма "Наша Файта". Эта компания принадлежит Ирине Костюк, Сергею Коннову и Сергею Созановскому, также связанным с группой Film.ua, занимающейся производством кино и телепродукции, и юридической компанией "Коннов и Созановский".

Второе место по размеру финансирования заняла компания " Ода Фильм", которая получила 24,96 млн грн на создание фильма "Февраль Привет". Основателем этой компании является харьковский предприниматель Александр Галицкий.

Компания " Украинский продюсерский Хаб " получила 24 млн грн на производство фильма "Дом с химерами". Ее конечным бенефициаром является Сергей Литвиненко. Известно, что компания входит в группу UP Hub, одним из владельцев которой является Юрий Артеменко, бывший народный депутат и глава Национального совета по телевидению и радиовещанию.

На создание фильма "Почему я убил Бандеру" компания " Ганза Фильм " получила 23,9 млн грн. Ее бенефициаром является писательница Юлия Кравченко.

Пятым проектом, получившим значительное финансирование в размере 23,6 млн грн, стал фильм "Спецоперация Синица: право выбора". Производством фильма занимается компания " ЭФ Фильм ", владельцами которой являются Андрей и Олеся Гогины.

Список кинопроектов, получивших государственное финансирование

Согласно расследованию, стопроцентное бюджетное финансирование получило столичное ООО "Урбан Клаб" Дмитрия Палиенко. Компания за 19,9 млн грн экранизирует рассказ украинского писателя Владимира Винниченко "Федько-холомидник".

Кроме этого, за 19,9 млн грн фирма создаст фильм "Февраль март" об истории выживания пяти соседей всех возрастов в одном квартале Ирпеня во время боевых действий в войне с Россией.

Финансирование сериалов

Кроме того, Государство также оказало поддержку на производство ряда сериалов.

20 млн грн получило ООО " Либерти продакшн " на сериал "Бойко" (об истории вымышленного отдела НБР (Чрезвычайное бюро расследований), созданного для расследования самых сложных и резонансных убийств. Возглавляет отдел ветеран с бионическим протезом ноги и бронированным сердцем; серий по 45 мин. каждая).

11,8 млн грн ООО " Ваверка Продакшн " семьи олигарха Виктора Пинчука на сериал "Любовь и пламя" (об исторических фигурах в создании Украины, современных героях украинского народа; всего 16 серий); 9 млн грн ООО "Продолжение следует филмз" на сериал "Пограничники" (о курсантах Национальной академии Государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого: от сдачи вступительного экзамена и до военных действий на украинской границе во время полномасштабного вторжения; всего 24 серии по 25 мин. каждая );

5,9 млн грн ООО " Одесса фильм Продакшн " известного столичного застройщика, заморозившего ряд проектов, чем спровоцировал волну возмущения инвесторов, Андрея Вавриша на сериал "Фильма для Нэпмана" (о писателях Исаака Бабеля и Юрия Яновского из борющихся за Одесской кинофабрики) зрителя с московским Совкином; 42 мин.