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Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей

Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей

Государственное агентство Украины по кино провело распределение 497,5 млн грн в поддержку тридцати кинопроектов. Деньги выделили победителям 19-го питчинга.

Об этом говорится в расследовании "Главкома"

Среди них – как известные кинокомпании, так и менее известные продакшны. Также имеются связи с нынешними членами Совета по государственной поддержке кинематографии.

Компании лидеры

Самые большие суммы, которые   выделило Госкино, получили пять проектов.

Наибольшую поддержку, а именно 30 млн грн, получила компания " Анимаград " на создание анимационного фильма "Наша Файта". Эта компания принадлежит Ирине Костюк, Сергею Коннову и Сергею Созановскому, также связанным с группой Film.ua, занимающейся производством кино и телепродукции, и юридической компанией "Коннов и Созановский".

Второе место по размеру финансирования заняла компания " Ода Фильм", которая получила 24,96 млн грн на создание фильма "Февраль Привет". Основателем этой компании является харьковский предприниматель Александр Галицкий.

Компания " Украинский продюсерский Хаб " получила 24 млн грн на производство фильма "Дом с химерами". Ее конечным бенефициаром является Сергей Литвиненко. Известно, что компания входит в группу UP Hub, одним из владельцев которой является Юрий Артеменко, бывший народный депутат и глава Национального совета по телевидению и радиовещанию.

На создание фильма "Почему я убил Бандеру" компания " Ганза Фильм " получила 23,9 млн грн. Ее бенефициаром является писательница Юлия Кравченко.

Пятым проектом, получившим значительное финансирование в размере 23,6 млн грн, стал фильм "Спецоперация Синица: право выбора". Производством фильма занимается компания " ЭФ Фильм ", владельцами которой являются Андрей и Олеся Гогины.

Список кинопроектов, получивших государственное финансирование

Фото 2 — Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей
Фото 3 — Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей
Фото 4 — Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей
Фото 5 — Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей
Фото 6 — Тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда: кто среди победителей

Согласно расследованию, стопроцентное бюджетное финансирование получило столичное ООО "Урбан Клаб" Дмитрия Палиенко. Компания за 19,9 млн грн экранизирует рассказ украинского писателя Владимира Винниченко "Федько-холомидник".

Кроме этого, за 19,9 млн грн фирма создаст фильм "Февраль март" об истории выживания пяти соседей всех возрастов в одном квартале Ирпеня во время боевых действий в войне с Россией.

Финансирование сериалов

Кроме того, Государство также оказало поддержку на производство ряда сериалов.

20 млн грн получило ООО " Либерти продакшн " на сериал "Бойко" (об истории вымышленного отдела НБР (Чрезвычайное бюро расследований), созданного для расследования самых сложных и резонансных убийств. Возглавляет отдел ветеран с бионическим протезом ноги и бронированным сердцем; серий по 45 мин. каждая).

11,8 млн грн ООО " Ваверка Продакшн " семьи олигарха Виктора Пинчука на сериал "Любовь и пламя" (об исторических фигурах в создании Украины, современных героях украинского народа; всего 16 серий); 9 млн грн ООО "Продолжение следует филмз" на сериал "Пограничники" (о курсантах Национальной академии Государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого: от сдачи вступительного экзамена и до военных действий на украинской границе во время полномасштабного вторжения; всего 24 серии по 25 мин. каждая );

5,9 млн грн ООО " Одесса фильм Продакшн " известного столичного застройщика, заморозившего ряд проектов, чем спровоцировал волну возмущения инвесторов, Андрея Вавриша на сериал "Фильма для Нэпмана" (о писателях Исаака Бабеля и Юрия Яновского из борющихся за Одесской кинофабрики) зрителя с московским Совкином; 42 мин.

Автор:
Татьяна Гойденко