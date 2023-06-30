Госкино отменило приказ о реорганизации Довженко-центра: что произошло

Государственное агентство по кино отменило свой приказ о реорганизации ГП "Национальный центр Александра Довженко". В Довженко-Центре считают, что "этому жесту" радоваться не стоит, потому что Госкино может издать новый "угрожающий и необоснованный" приказ.

Об этом сообщает Госкино.

Отмечается, что 29 июня в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу о признании незаконным приказа №100 Госкино о реорганизации Довженко-центра.

Но представитель Госкино заявил ходатайство о закрытии производства по делу в связи с отсутствием предмета иска, то есть отсутствием приказа.

Так, 28 июня Госкино издало новый приказ, которым признало обжалуемый приказ о реорганизации утратившим силу.

Сообщается, что Госкино аннулировало свой приказ по нескольким причинам, в частности, он не содержал универсальных норм поведения и имел одноразовый характер, определял определенные сроки, которые уже прошли, поэтому актуальность этого приказа в текущей редакции была сомнительной.

"В Госкино изменились кадры, принимавшие участие в выполнении приказа о реорганизации Довженко-Центра, поэтому он нуждался в пересмотре или отмене. Приказ также был связан с решением правительства о создании Государственного фонда фильмов", - отмечают в Госкино.

Однако в Довженко-Центре не радуются этому шагу и считают, что Госкино может вынести новый опасный и безосновательный приказ.

"Мы могли бы порадоваться этому жесту, но осознаем, что подобные приказы Госкино властно издавать и отменять каждый день. В ближайшее время нас может ждать новый приказ, столь же угрожающий и необоснованный", - комментируют в ГП "Национальный центр Александра Довженко".

Напомним, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, предусматривающую передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

Еще в ноябре 2022 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что реорганизация Довженко-Центра таким образом, как она сейчас проходит, будет остановлена .