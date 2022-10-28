Довженко-Центр подав у суд на Держкіно з вимогою скасувати наказ про реорганізацію

Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" подало позов у суд на Державне агентство з питань кіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про реорганізацію центра.

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Про це повідомила пресслужба центру.

"Підготовче засідання Господарського суду міста Києва відбудеться 29 листопада о 10:30 за адресою вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №20", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Довженко-Центр заявляв, що сприймає рішення Держкіно про його реорганізацію як власну ліквідацію та "удар, що має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів".

У Міністерстві культури та інформаційної політики раніше запевняли, що зроблять все можливе, щоб зберегти Довженко-Центр, та обурювалися тим, що скандальше рішення Держкіно про реорганізацію держпідприємства було ухвалено без консультацій з ним, хоча центр вже і не знаходиться у сфері відповідальності Мінкульту.