Частину Довженко-Центру хочуть продати: на підприємстві "почали розуміти" суть реорганізації

Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" обурене ситуаціє з намірами Фонду держмайна продати два корпуси центру, згоду на що Державне агентство з питань кіно надало, як стало тепер відомо, відразу ж після скандального рішення про реорганізацію центру.

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"Слідкуймо за руками. 5 серпня видається наказ №100 про реорганізацію Довженко-Центру. 6 вересня Держкіно дає згоду на приватизацію двох корпусів Довженко-Центру загальною площею майже 9 тисяч квадратних метрів. Так, це не основний корпус Довженко-Центру. Поки що", - йдеться у повідомленні.

В центрі Довженка також опублікували лист з ФДМ, датований 26 вересня, який це підтверджує, і кажуть, що дізналися про такі наміри лише з нього, а саме Держкіно таку інформацію до нього не доносило.

Так само підприємство не отримувало й жодних пропозицій того, як центр має надалі утримувати себе і колекцію фільмів, оскільки виставлені на приватизацію корпуси роками приносили в державний бюджет надходження від оренди.

Частина з цих коштів, як вказують у Довженко-Центрі, спрямовувались на утримання і поліпшення стану будівлі та обладнання, створення фондосховищ, поповнення колекцій, забезпечення гідних умов роботи та популяризацію мистецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази тощо.

"Якщо раніше ми не могли зрозуміти суть цієї "реорганізації", то наразі, у супроводі мопедних звуків та вибухів за вікном, ситуація починає набирати прозорості", - натякнули в центрі Довженка на останні атаки дронів-камікадзе по Києву й іншим містам.

Нагадаємо при цьому, що в Міністерстві культури та інформаційної політики раніше запевняли, що зроблять все можливе, щоб зберегти Довженко-Центр, та обурювалися тим, що скандальше рішення Держкіно про реорганізацію держпідприємства було ухвалено без консультацій з ним, хоча центр вже і не знаходиться у сфері відповідальності Мінкульту.