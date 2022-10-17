Часть Довженко-Центра хотят продать: на предприятии "начали понимать" суть реорганизации

Государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко" возмущено ситуацией с намерениями Фонда госимущества продать два корпуса центра, согласие на что Государственное агентство по вопросам кино, как выяснилось, предоставило сразу же после скандального решения о реорганизации центра.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Следим за руками. 5 августа издается приказ №100 о реорганизации Довженко-Центра. 6 сентября Госкино дает согласие на приватизацию двух корпусов Довженко-Центра общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров. Да, это не основной корпус Довженко-Центра. Пока", – говорится в сообщении.

В центре Довженко также опубликовали письмо из ФГИ, датированное 26 сентября, которое это подтверждает, и говорят, что узнали о таких намерениях лишь из него, а само Госкино такую информацию до него не доводило.

Также предприятие не получало и никаких предложений относительно того, как центр должен в дальнейшем содержать себя и коллекцию фильмов, поскольку выставленные на приватизацию корпуса годами приносили в государственный бюджет поступления от аренды.

Часть этих средств, как указывают в Довженко-Центре, направлялись на содержание и улучшение состояния здания и оборудования, создание фондохранилищ, пополнение коллекций, обеспечение достойных условий работы и популяризацию искусства кино через книги, выставки, киноперформансы, показы и т.д.

"Если раньше мы не могли понять суть этой "реорганизации", то сейчас, в сопровождении мопедных звуков и взрывов за окном, ситуация начинает набирать прозрачность", - намекнули в центре Довженко на последние атаки дронов-камикадзе по Киеву и другим городам.

Напомним, что в Министерстве культуры и информационной политики ранее уверяли, что сделают все возможное, чтобы сохранить Довженко-Центр, и возмущались тем, что скандальное решение Госкино о реорганизации госпредприятия было принято без консультаций с ним, хотя центр уже и не находится в сфере ответственности Минкульта.