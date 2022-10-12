Правительство ответило на петицию об отмене реорганизации "Довженко-Центра"

Кабинет министр Украины заявил, что государственный фильмофонд Украины "Довженко-Центр" является неприбыльным предприятием, включенным в перечень заведений культуры и искусства, которым оказывается финансовая поддержка из государственного бюджета.

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Об этом говорится в ответе правительства на петицию об "отмене реорганизации "Довженко-Центра", которая набрала необходимые 25 тысяч голосов в середине сентября.

В Кабмине утверждают, что расходы на Довженко-Центр превышают объемы государственного финансирования. Также в правительстве считает, что центр не является архивным учреждением и фильмофондом, а только хранит фильмофонд.

"Уставом центра установлено, что фильмофонд является государственной собственностью и передан центру на хранение. Коллекция фильмов и других киноматериалов фильмофонда не входит в состав имущества, отражаемого в самостоятельном балансе центра. Следовательно, центр является лишь хранителем фильмофонда, а не самим фильмофондом и архивным учреждением, созданным для этого", - объясняют в правительстве свою позицию.

В ответе на петицию также отмечается, что ГП Украинская киностудия анимационных фильмов ("Укранимафильм"), которое было ликвидировано в 2019 году и вошло в состав "Довженко-Центра", "не обеспечило дальнейшее использование переданного имущества, поскольку центр не осуществляет деятельность по созданию анимационных фильмов и не обеспечил создание в своей структуре подразделения по анимации".

Кабмин теперь предлагает сделать правопреемником имущественные и неимущественные права "Довженко-Центра" именно "Укранимафильм".

В правительстве добавили, что всех работников Довженко-Центра должны устроить на работу на аналогичные должности на трех предприятиях, которые создадут вместо центра.

Кроме того, в Кабмине пообещали дополнительно проработать вопросы, поднятые в петиции, "учитывая значительный общественный интерес".

Напомним, что накануне Довженко-Центр возмутился решением Госкино, предусматривающим передачу имеющейся у него коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

В свою очередь в агентстве аргументировали необходимость реорганизации центра убыточностью и неэффективностью институции, которая поддерживает свою деятельность только за счет государственных дотаций и формально не является архивным учреждением, а только хранит фильмы.