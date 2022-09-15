Петиция с призывом отменить реорганизацию "Довженко-Центра" набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Кабинета министров с призывом отменить реорганизацию "Довженко-Центра" набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

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Об этом свидетельствуют данные на платформе петиций на сайте правительства.

Петиция с призывом отменить реорганизацию "Довженко-Центра" была подана 17 августа и по состоянию на 15 сентября набрала 25 117 голосов.

"17.08.2022 стало известно, что Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации "Довженко-Центра", что де-факто означает ликвидацию национального киноархива, который с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией нашего кино", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что ни в преамбуле приказа, ни в публичной коммуникации Госкино никак не обосновало общественности такое решение.

"Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире "фейковому учреждению" является огромным ударом по культурному наследию и международному имиджу украинской власти, особенно во время войны. Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов", - говорится в петиции.

Напомним, что накануне "Довженко-Центр" возмутился решением Госкино, предусматривающим передачу имеющейся у него коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

В свою очередь в агентстве аргументировали необходимость реорганизации центра убыточностью и неэффективностью институции, которая поддерживает свою деятельность только за счет государственных дотаций и формально не является архивным учреждением, а только хранит фильмы.

Министерство культуры и информационной политики заявляет, что не было проинформировано о решении Государственного агентства по кино о реорганизации госпредприятия "Национальный центр Александра Довженко".

Напомним, что ранее Довженко-Центр подчинялся именно Министерству культуры, однако в январе 2022 года Кабмин решил передать его в сферу управления Госкино.