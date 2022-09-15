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Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала необхідну кількість голосів
Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Про це свідчать дані на платформі петицій на сайті уряду.
Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" була подана 17 серпня і станом на 15 вересня набрала 25 117 голосів.
"17.08.2022 стало відомо, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію "Довженко-Центру", що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією нашого кіно", - йдеться у тексті петиції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно жодним чином не обґрунтувало громадскості таке рішення.
"Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі "фейковій установі" є величезним ударом по культурній спадщині та міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни. Цей удар має всі ознаки посягання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності та зрадою національних інтересів", - йдеться у петиції.
Нагадаємо, що напередодні Довженко-Центр обурився рішенням Держкіно, яке передбачає передачу наявної у нього колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.
У свою чергу в агентстві аргументували необхідність реорганізації центру збитковістю та неефективністю інституції, котра підтримує свою діяльність лише за рахунок державних дотацій і формально не є архівною установою, а лише зберігає фільми.
Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що не було поінформоване про рішення Державного агентства з питань кіно щодо реорганізації держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка".
Зазначимо, що раніше Довженко-Центр підпорядковувався саме Міністерству культури, однак в січні 2022 року Кабмін вирішив передати його до сфери управління Держкіно.