Уряд відповів на петицію щодо скасування реорганізації "Довженко-Центру"

Кабінет міністр України заявив, що державний фільмофонд України "Довженко-Центр" є неприбутковим підприємством, який включено до переліку закладів культури і мистецтва, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.

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Про це йдеться у відповіді уряду на петицію про "скасування реорганізацію "Довженко-Центру", яка набрала необхідні 25 тисяч голосів 15 вересня.

В Кабміні стверджують, що витрати на "Довженко-Центр" перевищують обсяги державного фінансування. Також і уряді вважають, що центр не є архівною установою і фільмофондом, а лише зберігачем фільмофонду

"Статутом Центру встановлено, що фільмофонд є державною власністю і переданий Центру на зберігання. Колекція фільмів та Інших кіноматеріалів фільмофонду не входить до складу майна, яке відображається у самостійному балансі центру. Отже, Центр є лише зберігачем фільмофонду, а не самим фільмофондом та архівною установою, створеною для цього", — пояснюють в уряді свою позицію.

У відповіді на петицію також зазначається, що ДП “Українська кіностудія анімаційних фільмів” ("Укранімафільм"), яке було ліквідовано у 2019 році та увійшло до складу "Довженко-Центру", "не забезпечило подальше використання переданого майна, оскільки центр не провадить діяльність із створення анімаційних фільмів і не забезпечив створення в своїй структурі підрозділу з питань анімації".

Кабмін тепер пропонує зробити правонаступником майнових та немайнових прав "Довженко-Центру" саме "Укранімафільм".

В уряді додали, що усіх працівників "Довженко-Центру" мають влаштувати на роботу на аналогічні посади на трьох підприємствах, що створять замість центру.

Крім того, в Кабміні пообіцяли додатково опрацювати питання, порушені в петиції, "враховуючи значний суспільний інтерес".

Нагадаємо, що напередодні Довженко-Центр обурився рішенням Держкіно, яке передбачає передачу наявної у нього колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

У свою чергу в агентстві аргументували необхідність реорганізації центру збитковістю та неефективністю інституції, котра підтримує свою діяльність лише за рахунок державних дотацій і формально не є архівною установою, а лише зберігає фільми.