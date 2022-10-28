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Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить приказ о реорганизации
Государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко" подало иск в суд на Государственное агентство по вопросам кино с требованием признать незаконным и отменить приказ о реорганизации центра.
Об этом сообщила пресс-служба центра.
"Подготовительное заседание Хозяйственного суда города Киева состоится 29 ноября в 10:30 по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал №20", – говорится в сообщении.
Напомним, Довженко-Центр заявлял, что воспринимает решение Госкино о его реорганизации как собственной ликвидации и "удар, который имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Министерстве культуры и информационной политики ранее уверяли, что сделают все возможное, чтобы сохранить Довженко-Центр, и возмущались тем, что скандальное решение Госкино о реорганизации госпредприятия было принято без консультаций с ним, хотя центр уже и не находится в сфере ответственности Минкульта.