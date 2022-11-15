Реорганізацію "Довженко-Центру" зупинять - міністр культури

Реорганізація підприємства "Національний центр Олександра Довженка" в такий спосіб, як вона зараз відбувається, буде зупинена.

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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ініціював нараду з керівництвом Держкіно, "Довженко-Центру", представниками Офісу президента та депутатами стосовно врегулювання ситуації", - зазначив він.

За його словами, на нараді узгодили план дій. Так, було прийнято рішення зупинити реорганізацію "Довженко-Центру" в такий спосіб, який відбувається зараз, а фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз - як цілісний майновий комплекс.

Крім того, вирішили призначити прозорий конкурс на директора "Довженко – Центру" та звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту цього центру.

Також на нараді вирішили розпочати процес надання статусу національного "Довженко-Центру" де-юре (не лише в назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням.

Міністр додав, що також потрібно вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить "Довженко-Центру" працювати за профілем як музей та архів.

Він зазначив, що деталі по цих рішеннях найближчим часом опублікує Держкіно.

Нагадаємо, що Довженко-Центр подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

Відповідно через це було призначено нове керівництво. Однак згодом в Державному агентстві з питань кіно заявили, що колектив державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" не допускає на роботу новопризначене керівництво.

Пізніше до будівлі підприємства "Національний центр Олександра Довженка" прийшли співробітники поліції та прокуратури для проведення слідчих дій.