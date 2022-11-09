"Маємо підстави для опору": Довженко-Центр блокує виконання обов'язків тимчасовою керівницею

Державне агентство з питань кіно констатує, що колектив державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" не допускає на роботу новопризначену керівництву та закликає його у зв'язку з цим до "дотримання норм законодавства".

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Як ідеться у повідомленні відомства, Юлію Каждан не допустили до виконання обов'язків напередодні, 8 листопада. В агентстві пояснюють, що уповноважені призначати на посади та звільняти з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління (зокрема, таким ДП з 26 січня є Довженко-Центр).

Там наголошують, що метою відсторонення від виконання обов’язків Олени Гончарук та тимчасового призначення Каждан стало усунення встановлених під час перевірки фактів нераціонального використання бюджетних коштів, нерентабельності державного підприємства та руйнації нерухомого майна.

"Саме тому доцільним було призначення особи, яка не має зацікавленості у вирішенні питань, пов’язаних із державним підприємством: нею не може бути особа, що працювала чи працює в ДП "Національний центр Олександра Довженка", а також особи, які здійснюють свою господарську діяльність у співпраці з підприємством", - зазначається у повідомленні.

У Держкіно підкреслюють, що Центр Довженка є зараз єдиним ДП сфери кінематографії, яке отримує державну фінансову підтримку: цього року ця сума склала 7 мільйонів гривень, а ще біля 24 мільйонів він отримує від оренди приміщень.

"Яким чином розподіляються та на що витрачаються ці кошти, встановити виявилось складно: навіть під час перевірки комісії не було надано всіх необхідних документів... Опір колективу Довженко-Центру в цій ситуації є безпідставним: Держкіно перевіряє не їхню приватну власність, а державне підприємство, яке відноситься до сфери управління органу та яке отримує фінансову підтримку з боку держави", - заявили у відомстві.

Там вказують, що перевірка встановила, що приміщення центру переоцінюються не всім майновим комплексом, як це передбачає законодавство, а вибірково: незважаючи на запити, документів щодо підстав переоцінок та звітів оцінщиків від центру також не отримано.

Крім цього, у Держкіно дізналися, що підприємство платило своєму колишньому керівникові за консультування в питаннях управління, причому з коштів, отриманих від держави на фінансову підтримку основної статутної діяльності центру.

В агентстві підкреслюють, що призначили Каждан саме для аудиту діяльності та усунення встановлених перевіркою порушень, а при відборі кандидатів перевага надавалася тим, хто має юридичну освіту: переглядалися резюме кандидатів, які брали участь у конкурсних доборах у Держкіно, та резюме кандидатів із професійних сайтів добору кадрів.

"За результатами пошуку було проведено співбесіди з декількома кандидатами, вибір було зроблено на користь Каждан Юлії, оскільки вона має фахову юридичну освіту, досвід роботи аудитором, і не претендує на посаду керівника центру на постійній основі. Вона має лише допомогти налагодити юридичну та фінансову роботу центру та передати всі справи майбутньому переможцю конкурсного відбору", - запевняють у Держкіно.

Натомість у самому Довженко-Центрі спростовують наведену інформацію щодо коштів, які він отримує від оренди, заявляючи, що за 10 місяців 2022 року отримав лише біля 2 мільйонів гривень, та загалом називають заяви відомства неправдивими, маніпулятивними та такими, що ганьблять ДП.

"Колектив Довженко-Центру має усі підстави чинити опір діям Держкіно, що несуть загрозу цілісності інституції, колекції і команди", - заявили на підприємстві.

Нагадаємо, що Довженко-Центр наразі подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.