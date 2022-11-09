"Имеем основания для сопротивления": Довженко-Центр блокирует работу временной руководительницы

Государственное агентство по вопросам кино констатирует, что коллектив государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" не допускает на работу новоназначенную руководительницу и призывает его в этой связи к "соблюдению норм законодательства".

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Как говорится в сообщении ведомства, Юлию Каждан не допустили к исполнению обязанностей накануне, 8 ноября. В агентстве объясняют, что уполномочены назначать на должности и увольнять с должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его управления (в частности, таким ГП с 26 января является Довженко-Центр).

Там отмечают, что целью отстранения от исполнения обязанностей Елены Гончарук и временного назначения Каждан стало устранение установленных в ходе проверки фактов нерационального использования бюджетных средств, нерентабельности государственного предприятия и разрушения недвижимого имущества.

"Именно поэтому целесообразным было назначение лица, не имеющего заинтересованности в решении вопросов, связанных с государственным предприятием: им не может быть лицо, работавшее или работающее в ГП "Национальный центр Александра Довженко", а также лица, осуществляющие свою хозяйственную деятельность в сотрудничестве с предприятием", - говорится в сообщении.

В Госкино подчеркивают, что Центр Довженко сейчас единственное ГП сферы кинематографии, которое получает государственную финансовую поддержку: в этом году эта сумма составила 7 миллионов гривен, а еще около 24 миллионов он получает от аренды помещений.

"Как распределяются и на что тратятся эти средства, установить оказалось сложно: даже во время проверки комиссии не были предоставлены все необходимые документы... Сопротивление коллектива Довженко-Центра в этой ситуации беспочвенно: Госкино проверяет не их частную собственность, а государственное предприятие, которое относится к сфере управления органа и получает финансовую поддержку со стороны государства", - заявили в ведомстве.

Там указывают, что проверка установила, что помещения центра переоцениваются не всем имущественным комплексом, как это предусматривает законодательство, а выборочно: несмотря на запросы, документы на основании переоценок и отчетов оценщиков от центра также не получены.

Кроме того, в Госкино узнали, что предприятие платило своему бывшему руководителю за консультирование по вопросам управления, причем из средств, полученных от государства на финансовую поддержку основной уставной деятельности центра.

В агентстве подчеркивают, что назначили Каждан именно для аудита деятельности и устранения установленных проверкой нарушений, а при отборе кандидатов предпочтение отдавалось тем, кто имеет юридическое образование: просматривались резюме кандидатов, участвовавших в конкурсных отборах в Госкино, и резюме кандидатов с профессиональных сайтов отбора кадров.

"По результатам поиска были проведены собеседования с несколькими кандидатами, выбор был сделан в пользу Каждан Юлии, поскольку она имеет профессиональное юридическое образование, опыт работы аудитором и не претендует на должность руководителя центра на постоянной основе. Она должна лишь помочь наладить юридическую и финансовую работу центра и передать все дела будущему победителю конкурсного отбора", - уверяют в Госкино.

В самом же Довженко-Центре опровергают приведенную информацию о средствах, которые он получает от аренды, заявляя, что за 10 месяцев 2022 года получил лишь около 2 миллионов гривен, и в целом называют заявления ведомства ложными, манипулятивными и порочащими ГП.

"У коллектива Довженко-Центра есть все основания сопротивляться действиям Госкино, которые несут угрозу целостности институции, коллекции и команды", - заявили на предприятии.

Напомним, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, которая предусматривает передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.