Реорганизацию "Довженко-Центра" остановят - министр культуры

Реорганизация предприятия "Национальный центр Александра Довженко" таким образом, как она сейчас проходит, будет остановлена.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Инициировал совещание с руководством Госкино, "Довженко-Центра", представителями Офиса президента и депутатами по урегулированию ситуации", - отметил он.

По его словам, на совещании согласовали план действий. Так, было принято решение остановить реорганизацию "Довженко-Центра" таким образом, который происходит сейчас, а фонд и музей оставить в том статусе, в котором они сейчас - как целостный имущественный комплекс.

Кроме того, решили назначить прозрачный конкурс на директора "Довженко - Центра" и обратиться в Госаудит по поводу проведения полноценного аудита этого центра.

Также на совещании решили начать процесс предоставления статуса национального "Довженко-Центру" де-юре (не только в названии, а по сути), что должно обезопасить использование его имущества не по назначению.

Министр добавил, что также нужно решить вопрос реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит "Довженко-Центру" работать по профилю как музей и архив.

Он отметил, что детали по этим решениям в ближайшее время опубликует Госкино.

Напомним, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, которая предусматривает передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

Соответственно, было назначено новое руководство. Однако впоследствии в Государственном агентстве по кино заявили, что коллектив государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" не допускает на работу новоназначенное руководство.

Позже в здание предприятия "Национальный центр Александра Довженко" пришли сотрудники полиции и прокуратуры для проведения следственных действий.