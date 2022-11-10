В здании "Довженко-Центра" проводят обыски

В здание предприятия "Национальный центр Александра Довженко" пришли сотрудники полиции и прокуратуры для проведения следственных действий. Об этом 10 ноября в Facebook сообщила пресс-служба предприятия.

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Известно, что силовики начали проводить обыски — пытаются найти документы, связанные с застройщиком.

Дополнительную информацию пока ни прокуратура, на полиция не сообщили.

Напомним, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, которая предусматривает передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

Соответственно, было назначено новое руководство. Однако впоследствии в Государственном агентстве по кино заявили, что коллектив государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" не допускает на работу новоназначенное руководство.

Кроме того, в Госкино подчеркивают, что "Довженко-Центр" сейчас единственное ГП сферы кинематографии, которое получает государственную финансовую поддержку. В 2022 году, как утверждают в Госкино, эта сумма составила 7 млн. грн., а еще около 24 миллионов он получает от аренды помещений.

При этом в "Довженко-Центре" опровергали заявление об аренде, отметив, что за 10 месяцев 2022 года получили лишь около 2 миллионов гривен.