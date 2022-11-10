У будівлі "Довженко-Центру" проводять обшуки

До будівлі підприємства "Національний центр Олександра Довженка" прийшли співробітники поліції та прокуратури для проведення слідчих дій. Про це 10 листопада в Facebook повідомила пресслужба підприємства.

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Відомо, що силовики почали проводити обшуки — намагаються знайти документи пов’язані із забудовником.

Іншу інформація наразі ні прокуратура, на поліція не повідомили.

Нагадаємо, що Довженко-Центр подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

Відповідно через це було призначено нове керівництво. Однак згодом в Державному агентстві з питань кіно заявили, що колектив державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" не допускає на роботу новопризначене керівництво.

Крім того, у Держкіно наголошують, що "Довженко-Центр" є зараз єдиним ДП сфери кінематографії, яке отримує державну фінансову підтримку. У 2022 році, як стверджують у Держкіно, ця сума склала 7 млн грн, а ще біля 24 мільйонів він отримує від оренди приміщень.

При цьому у "Довженко-Центрі" спростовували заяву щодо оренди, зазначивши, що за 10 місяців 2022 року отримав лише біля 2 мільйонів гривень, та загалом називають заяви відомства неправдивими, маніпулятивними та такими, що ганьблять ДП.