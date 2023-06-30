Держкіно скасувало наказ про реорганізацію Довженко-центру: що сталося

Державне агентство з питань кіно скасувало свій наказ про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка". У Довженко-Центрі вважають, що «цьому жесту» радіти не варто, бо Держкіно може видати новий «загрозливий і необґрунтований» наказ

Про це повідомляє Держкіно.

Зазначається, що 29 червня в Господарському суді Києва відбулося чергове судове засідання у справі про визнання незаконним наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Довженко-центру.

Але представник Держкіно заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку із відсутністю предмету позову, тобто відсутністю наказу.

Так, 28 червня Держкіно видало новий наказ, яким визнало оскаржуваний наказ про реорганізацію таким, що втратив чинність.

Повідомляється, що Держкіно анулювало свій наказ з кількох причин, зокрема він не містив універсальних норм поведінки й мав одноразовий характер, визначав певні терміни, які вже минули, тому актуальність цього наказу в поточній редакції була сумнівною.

"У Держкіно змінилися кадри, які брали участь у виконанні наказу про реорганізацію Довженко-Центру, тому він потребував перегляду або скасування. Наказ також був повʼязаний з рішенням уряду про створення Державного фонду фільмів", - зауважують у Держкіно.

Однак, у Довженко-Центрі не радіють цьому кроку та вважають, що Держкіно може винести новий небезпечний і безпідставний наказ.

"Ми могли б порадіти цьому жесту, але усвідомлюємо, що подібні накази Держкіно владне видавати і скасовувати щодня. Найближчими часом нас може чекати новий наказ, так само загрозливий і необґрунтований", - коментують у ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Нагадаємо, що Довженко-Центр подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

Ще в листопаді 2022 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обіцяв, що реорганізація Довженко-Центру в такий спосіб, як вона зараз відбувається,буде зупинена.