Тридцять кінопроєктів отримали державне фінансування на пів мільярда: хто серед переможців

Державне агентство України з питань кіно провело розподіл 497,5 млн грн на підтримку тридцяти кінопроєктів. Гроші виділили переможцям 19-го пітчингу.

Про це йдеться у розслідуванні "Главкома".

Серед них – як відомі кінокомпанії, так і менш відомі продакшни. Також є ті, що мають зв’язки з нинішніми членами Ради з державної підтримки кінематографії.

Компанії лідери

Найбільші суми, які виділило Держкіно, отримали п’ять проєктів.

Найбільшу підтримку, а саме 30 млн грн, отримала компанія "Анімаград" на створення анімаційного фільму "Наша Файта". Ця компанія належить Ірині Костюк, Сергію Коннову та Сергію Созановському, які також пов’язані з групою Film.ua, що займається виробництвом кіно й телепродукції, та юридичною компанією "Коннов і Созановський".

Друге місце за розміром фінансування посіла компанія "Ода Фільм", яка отримала 24,96 млн грн на створення фільму "Лютий Привіт". Засновником цієї компанії є харківський підприємець Олександр Галицький.

Компанія "Український продюсерський Хаб" отримала 24 млн грн на виробництво фільму "Будинок з химерами". Її кінцевим бенефіціаром є Сергій Литвиненко. Відомо, що компанія входить до групи UP Hub, одним із власників якої є Юрій Артеменко, колишній народний депутат і голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

На створення фільму "Чому я вбив Бандеру" компанія "Ганза Фільм" отримала 23,9 млн грн. Її бенефіціаром є письменниця Юлія Кравченко.

П'ятим проєктом, який отримав значне фінансування у розмірі 23,6 млн грн, став фільм "Спецоперація Синиця: право вибору". Виробництвом стрічки займається компанія "ЕФ Фільм", власниками якої є Андрій і Олеся Гогіни.

Перелік кінопроєктів, які отримали державне фінансування

Згідно з рослідуванням, стовідсоткове бюджетне фінансування отримало столичне ТОВ "Урбан Клаб" Дмитра Палієнка. Компанія за 19,9 млн грн екранізує оповідання українського письменника Володимира Винниченка "Федько-халамидник".

Крім цього, за 19,9 млн грн фірма створить фільм "Лютий березень" про історію виживання п’ятьох сусідів різного віку в одному кварталі Ірпеня під час бойових дій у війні з Росією.

Фінансування серіалів

Окрім цього, Держава також надала підтримку на виробництво низки серіалів.

20 млн грн одержало ТОВ "Ліберті продакшн" на серіал "Бойко" (про історію вигаданого відділу НБР (Надзвичайне бюро розслідувань), створеного для розслідування найскладніших та найрезонансніших вбивств. Очолює відділ ветеран з біонічним протезом ноги та броньованим серцем; всього автори знімуть (12 серій по 45 хв. кожна).

11,8 млн грн ТОВ "Ваверка Продакшн" сім’ї олігарха Віктора Пінчука на серіал "Кохання та полум’я" (про історичні постаті в державотворенні України, сучасних героїв українського народу; всього 16 серій); 9 млн грн ТОВ "Далі буде філмз" на серіал "Прикордонники" (про курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького: від здачі вступного іспиту і до військових дій на українському кордоні під час повномасштабного вторгнення; всього 24 серії по 25 хв. кожна);

5,9 млн грн ТОВ "Одеса фільм Продакшн" відомого столичного забудовника, який заморозив низку проєктів, чим спровокував хвилю обурення інвесторів, Андрія Вавриша на серіал "Фільма для НЕПмана" (про письменників Ісаака Бабеля і Юрія Яновського з Одеської кінофабрики, які борються за глядача з московським Совкіно; всього буде чотири серії по 42 хв. кожна).