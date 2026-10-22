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Удары РФ, морозы и добыча газа: "Нафтогаз" просчитал 24 сценария зимы

"Нефтегаз" просчитал 24 сценария зимы
"Нафтогаз" просчитал 24 сценария зимы

Группа "Нафтогаз" подготовила 24 сценария прохождения отопительного сезона с учетом возможных российских атак, температуры и объемов собственной добычи газа. Для каждого из вариантов компания обусловила отдельный метод действий.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергея Федоренко.

О подготовке к отопительному сезону Федоренко рассказал во время онлайн-брифинга с послами Украины в разных странах мира.

Каждый из 24 сценариев учитывает три ключевых фактора: интенсивность российских ударов по энергетической и газовой инфраструктуре, погодные условия в течение зимы и объем собственной добычи газа.

Для каждого варианта развития ситуации в "Нефтегазе" подготовили алгоритмы реагирования.

"Нафтогаз" ищет дополнительные ресурсы за границей

Отдельным направлением подготовки остается работа с международными партнерами по привлечению финансирования на закупку газа, защиту и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Федоренко привел в пример сотрудничество с Норвегией, которая уже предоставила компании грантовую помощь на закупку дополнительных объемов газа.

"Продолжаем совместную работу с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы для защиты и восстановления инфраструктуры и закупки газа", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ищет грантовое финансирование для закупки дополнительных объемов газа. Среди других приоритетов компании – резервное оборудование, восстановление поврежденных объектов и диверсификация маршрутов поставки.

Автор:
Татьяна Гойденко

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